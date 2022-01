Lewandowski kontra Messi na gali FIFA The Best! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Już w najbliższy poniedziałek Robert Lewandowski stanie przed szansą zrewanżowania się Leo Messiemu za jego triumf w plebiscycie Złotej Piłki. Obaj zawodnicy po raz kolejny są głównymi faworytami do sięgnięcia po nagrodę dla najlepszego piłkarza w 2021 roku na gali The Best FIFA Football Awards. Na gali wręczone zostanę jeszcze statuetki w pięciu kategoriach: piłkarka roku, bramkarz roku, bramkarka roku, trener roku w piłce mężczyzn i trener roku w piłce kobiet.

Lewandowski kontra Messi na gali FIFA The Best. Kto tym razem zgarnie główną nagrodę?

Oprócz wspomnianej dwójki wśród nominowanych znalazł się jeszcze Mohamed Salah z Liverpoolu. Wiadomo jednak, że kwestia zwycięstwa w plebiscycie FIFA rozstrzygnie się pomiędzy Polakiem i Argentyńczykiem. Lewandowski w poniedziałek będzie bronił tytułu z zeszłego roku, kiedy to pokonał właśnie Messiego i Cristiano Ronaldo.

W przypadku tego plebiscytu głosowanie wygląda zupełnie inaczej niż w Złotej Piłce i o ostatecznym triumfie decydują nie dziennikarze z całego świata, ale także sami piłkarze i trenerzy, a nawet kibice. Głosy każdej z tych grup mają taki sam wpływ na ostateczny werdykt.

Wydaje się, że Robert Lewandowski jest nieco bliżej triumfu ze względu na swoje niesamowite statystyki, ale podobnie było w przypadku Złotej Piłki. Wtedy przegrał jednak z Messim, który ewidentnie został doceniony za sukces z reprezentacją, jakim był triumf w Copa America. Polak bije jednak Argentyńczyka na głowę jeżeli chodzi o indywidualne osiągnięcia. Wystarczy zwrócić uwagę na liczbę bramek ligowych. Napastnik Bayernu ma ich w tej chwili aż 23, a do końca sezonu pozostało 15 kolejek. Messi natomiast jak do tej pory trafił w Ligue 1 zaledwie... raz.

Nominowani we wszystkich kategoriach plebiscytu FIFA The Best

PIŁKARZ ROKU

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona i Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool FC)

PIŁKARKA ROKU

Jennifer Hermoso (Hiszpania/FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona)

BRAMKARZ ROKU

Gianluigi Donnarumma (Włochy/AC Milan i Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium)

BRAMKARKA ROKU

Ann-Katrin Berger (Niemcy/Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain i Olympique Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbe (Kanada/FC Rosengard i Paris Saint-Germain)

TRENER ROKU W PIŁCE MĘŻCZYZN

Pep Guardiola (Hiszpania/Manchester City)

Roberto Mancini (Włochy/reprezentacja Włoch)

Thomas Tuchel (Niemcy/Chelsea FC)

TRENER ROKU W PIŁCE KOBIECEJ

Lluis Cortes (Hiszpania/FC Barcelona)

Emma Hayes (Anglia/Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii i reprezentacja Anglii)

Gdzie i kiedy oglądać galę The Best FIFA Football Awards?

Gala The Best FIFA Football Awards odbędzie się w poniedziałek 17 stycznia w Zurychu. Rozpoczęcie gali zaplanowane jest na godzinę 18:30. Transmisję tego wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.