Lewandowski w finałowej trójce FIFA The Best. Mistrz świata nie ma wątpliwości ws. zwycięzcy

W poprzednim roku nikt nie mógł mieć wątpliwości co do słuszności wyboru Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium zdobył 52 punkty, maksymalną możliwą liczbę, czym zdeklasował swoich rywali. A nie był to byle kto, bo do finałowej trójki oprócz Polaka trafili Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Jak będzie w 2022 roku?

Robert Lewandowski znów w finałowej trójce FIFA The Best. "Zasługuje. To, co osiągnął, jest wyjątkowe"

Można powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Do finałowej trójki FIFA The Best w bieżącym roku trafili: Robert Lewandowski i Leo Messi (Paris Saint-Germain), a jako trzeciego piłkarza wybrano Mohameda Salaha z Liverpoolu. Przypomnijmy, że nagroda Piłkarza Roku FIFA przyznawana jest zawodnikowi, na którego głosuje się w czterech kategoriach: wybierają selekcjonerzy, kapitanowie reprezentacji, dziennikarze (ponad 300) i kibice.

Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy). Robert Lewandowski ma za to szansę zrównać się wynikiem m.in. z Ronaldinho.

Wszystko wskazuje na to, że nagroda ponownie trafi w ręce Polaka, na co liczą Manuel Neuer i Julian Nagelsmann. - Ma od nas błogosławieństwo - podkreślił bramkarz Bayernu Monachium dodając, że nie wyobraża sobie, aby tytuł FIFA The Best trafił w ręce Messiego lub Salaha. - Mam nadzieję, że zdobędzie tytuł, na który zasługuje - dodał 34-letni trener Bayernu. Podobne stanowisko zajął Sami Khedira, mistrz świata z 2014 roku. - Robert ma bardzo, bardzo dużą szansę na wygraną. To, co osiągnął, jest absolutnie wyjątkowe - podkreślił.

Robert Lewandowski - pod względem indywidualnym - ma za sobą rewelacyjny rok. Polakowi udało się pobić rekord Bundesligi, strzelając w sezonie 2020/21 najwięcej goli w historii. W grudniu świętował rekord goli strzelonych w lidze niemieckiej w jednym roku kalendarzowym. Oba wyróżnienia należały do Gerda Muellera. Do tego 33-latek strzelił zdobył w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najwięcej bramek w swojej karierze (69), zajął 2. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, ale wybrano go najlepszym napastnikiem 2021 roku. Wygrał za to wiele innych plebiscytów.

Gala The Best FIFA Football Awards odbędzie się w poniedziałek (17 stycznia) w siedzibie FIFA w Zurychu. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:25. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tytuł piłkarza roku to nie jedyna kategoria zaplanowana podczas FIFA The Best. W poniedziałek poznamy także najlepszych bramkarza i trenera, a także triumfatorki w kategoriach: piłkarka, bramkarka i trenerka roku. Wszystkich finalistów i finalistki poznacie poniżej:

Piłkarz Roku FIFA:

Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona i Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool FC)

Bramkarz Roku FIFA:

Gianluigi Donnarumma (Włochy/AC Milan i Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern Monachium)

Trener Roku FIFA:

Pep Guardiola (Hiszpania/Manchester City)

Roberto Mancini (Włochy/reprezentacja Włoch)

Thomas Tuchel (Niemcy/Chelsea FC)

Piłkarka Roku FIFA:

Jennifer Hermoso (Hiszpania/FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (Hiszpania/FC Barcelona)

Bramkarka Roku FIFA:

Ann-Katrin Berger (Niemcy/Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain i Olympique Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbe (Kanada/FC Rosengard i Paris Saint-Germain)

Trenerka Roku FIFA: