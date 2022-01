To byłby prawdziwy cud. Klub Polaków dostał karę: -21 punktów. Teraz sieje postrach

W trakcie trwania tego sezonu EFL ukarało Derby County odjęciem 21 punktów po tym, jak klub naruszał zasady dotyczące rentowności. Wydawało się, że taki minus oznacza z automatu spadek do League One, ale zespół prowadzony przez Wayne'a Rooneya dokonuje w ostatnich tygodniach cudów i sieje postrach w całej lidze.

Derby County odbija się od dna. Coraz mniejsza strata do bezpieczniej strefy

W połowie listopada Derby miało na koncie -3 punkty, a ich strata do bezpiecznej 21. pozycji wynosiła aż 18 punktów. W ostatnim miesiącu zespół Polaków wygrał jednak cztery mecze (w tym z kandydatami o awans do barażów - Stoke oraz West Brom), zremisował jeden i awansował na 23. miejsce w tabeli. Pod względem formy outsider jest drugą najlepszą siłą ligi. W tym momencie strata do bezpiecznej pozycji wynosi osiem punktów. Gdyby Derby nie miałoby kary, zajmowałoby bezpieczną 10. pozycję z 35 punktami na koncie, a w klubie można byłoby spoglądać nieśmiało w stronę walki o awans do Premier League.

Udział w ostatnich sukcesach Derby ma Kamil Jóźwiak, który zazwyczaj występuje od pierwszej minuty. Polak zaliczył nawet asystę przy jednym z trafień w wygranym 2:1 meczu ze Stoke. Jego dorobek w tym sezonie to 924 minuty w 16 meczach na poziomie Championship. Wciąż do siebie po kontuzji Krystian Bielik. Reprezentant Polski nie ma jeszcze oficjalnego spotkania w trwających rozgrywkach.

Problemy Derby County rozpoczęły się dwa lata temu, kiedy to jego władze zostały posądzone o nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych za sezony 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018. Klub z hrabstwa Derbyshire poza grzywną otrzymał od władz EFL zakaz transferowy, a do tego musi wysłać przedstawicielom poprawioną dokumentację za lata 2015-2018.

Spekuluje się, że dług klubu wynosi około 50 milionów funtów, a jego właściciel Mel Morris publicznie wypowiedział się, że Derby County kosztowało go ponad 200 milionów funtów.