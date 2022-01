Kozłowski miał zadebiutować w nowym klubie. A w przerwie padło "nie gramy" i koniec

Kacper Kozłowskina początku stycznia został oficjalnie piłkarzem Brighton & Hove Albion, które nieoficjalnie zapłaciło Pogoni Szczecin 11 mln euro (to transferowy rekord ekstraklasy). Wicelider ekstraklasy chciał, by Kozłowski dokończył ten sezon w Polsce, ale Brighton postąpiło inaczej. Wypożyczyło reprezentanta Polski do swojego satelickiego klubu Royale Union SG. Prezes Pogoni Jarosław Mroczek w następujący sposób tłumaczył, dlaczego Anglicy zdecydowali się na taki krok:

Brexit ma różne reperkusje, również na polu piłkarskim. Pozwolenia na pracę i tak dalej. Nam to się może nie podobać, ale polska liga jest nisko notowana, a to ma swoje przełożenie na pewne sprawy. Anglicy wypożyczyli Kacpra do Belgii, tamtejszy klub ma tego samego właściciela co Brighton. Z ich punktu widzenia to jest najlepszym wyjściem. I muszę to zrozumieć, choć mam nadzieję, że za kilka lat jako liga jednak podciągniemy się na tyle, że będziemy atrakcyjniejsi do takich zwrotnych wypożyczeń. Warto jednak pamiętać o tym, że Kozłowski nie idzie do outsidera ligi belgijskiej. Idzie do lidera! Do klubu, który potrafi wprowadzać młodych piłkarzy do drużyny.

I Kozłowski usiadł na siedmioosobowej ławce rezerwowych lidera ligi belgijskiej. Jego klub prowadził do przerwy z Seraing 2:0 po golach Deniza Undava i Dante Vanzeira (a czerwoną kartkę dostał Jonas Bager), ale piłkarze już nie wyszli na drugą połowę. A wszystko ze względu na mgłę, która nasilała się wraz z trwaniem spotkania. I w końcu przed drugą połową sędzia Wesli De Cremer zdecydował, że widoczność jest zbyt słaba, by można było dokończyć mecz. Pół godziny czekania nic nie zmieniło, przez co spotkanie zostanie dokończone w innym terminie.

Royale Union po 21 kolejkach jest liderem ligi belgijskiej z 47 pkt - ma aż siedem punktów przewagi nad drugim Club Brugge i dziewięć nad trzecim Anderlechtem. Więcej o sensacyjnym beniaminku (ale jakże utytułowanym) można przeczytać w tekście Dominika Lenarta >>

