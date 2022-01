Strzelił gola i popędził do trenera rywali. Upokorzenie [WIDEO]

Piłka nożna uwielbia tego typu historie. We wtorek Lincoln wygrało niespodziewanie 3:1 z Sunderlandem na wyjeździe, a bohaterem tego spotkania został Chris Maguire, który zaliczył hattricka. 32-latek grał przez trzy lata w Sunderlandzie i przed rozpoczęciem tego sezonu został skreślony przez Lee Johnsona. W trakcie meczu dość sugestywnie wyraził, co uważa o trenerze klubu występującego w przeszłości w Premier League.

League One. Wymowna cieszynka w kierunku byłego trenera. "To było nagromadzenie wielu rzeczy"

Maguire zdobył pierwszą bramkę w 31. minucie po pięknym uderzeniu z półwoleja. Tuż po trafieniu Szkot nie cieszył się z szacunku do fanów Sunderlandu, później jednak przebiegł pół boiska, by sugestywnie świętować tuż przed Johnsonem, za co został wygwizdany przez część kibiców. Szkoleniowiec klubu nie zareagował jednak na jego prowokacje. Całość poniżej. W drugiej części gry dołożył kolejne dwa trafienia.

- To było nagromadzenie wielu rzeczy. Mój pobyt w Sunderlandzie nie skończył się tak, jak chciałem. Mam nadzieję, że fani Sunderlandu nie żywią do mnie urazy. Byłem wygwizdany, ale nic do nich nie mama poza podziwem i szacunkiem. Bardzo dobrze wspominam mój pobyt tutaj. W ogóle nie chciałem ich lekceważyć - mówił po meczu Maguire.

Dużo bardziej stonowany był trener Sunderlandu Lee Johnson, który został pod koniec meczu odesłany na trybuny po otrzymaniu czerwonej kartki. - Tak naprawdę nie do mnie należy komentowanie tej sytuacji, musiałbyś zapytać samego Maguire'a. Spośród dostępnych zawodników wybierasz najlepszą jedenastkę drużynę i zawodnicy nie powinni mieć o to pretensje. Podobnie jest z odejściem zawodników z klubu. To część gry - wyjaśnił szkoleniowiec.

Maguire wystąpił w barwach Sunderlandu łącznie 125 razy (w latach 2018-2021), ale pod koniec pobytu jego rola została zmarginalizowana za sprawą Johnsona. W ostatnich 11 meczach ubiegłego sezonu zagrał łącznie 85 minut. Aktualnie Sunderland jest wiceliderem League One z 51 punktami na koncie (punkt straty do Wycombe, dwie pierwsze drużyny wchodzą bezpośrednio do Championship). Lincoln zajmuje natomiast 18. miejsce z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.