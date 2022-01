Były reprezentant Polski został kurierem. "Nic więcej mnie nie interesuje"

Roman Szewczyk od 25 lat mieszka w austriackiej miejscowości - Bergheim, kilka kilometrów od Salzburga. Śląscy kibice świetnie pamiętają go z występów w Szombierkach Bytom i GKS-ie Katowice. Wysoki obrońca słynął przede wszystkim z atomowego uderzenia z rzutów wolnych. Po wyjeździe z Polski kontynuował karierę we francuskim Sochaux oraz w Austrii Salzburg. W reprezentacji Polski zagrał 37 meczów i zdobył trzy gole. Potem pracował jako piłkarski skaut w Red Bullu Salzburg, a obecnie jest kurierem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Tak Neuer nazwał Lewandowskiego. "Zasługuje na to"

W rozmowie z Onetem został zapytany o to, czy jest nadal związany z piłką nożną.

Nie. Z piłką nożną nie mam już nic do czynienia. Skończyłem z tym trzy lata temu. Chciałem mieć spokojną pracę i taką teraz mam. Pracuję w małym transporcie i jestem teraz kurierem. Po ośmiu godzinach jestem w domu i nic więcej mnie nie interesuje. Mogę się cieszyć normalnym życiem. Kiedyś czas spędzałem głównie w autokarach. Nie miałem czasu dla rodziny. Teraz to nadrabiam.

Wcześniej był skautem Red Bulla Salzburg, ale "po kilku kłótniach rzucił tą pracą" i od tej pory nie zajmuje się piłką. - Miałem jednak swoich szefów. Nie są oni z Salzburga. Na tym samym stadionie, na którym gra teraz Red Bull, grałem w barwach Austrii przez osiem lat. To są jednak dwie zupełnie różne drużyny. Moje serce nie bije dla Red Bulla. To drużyna, która została stworzona za wielkie pieniądze. Nie rozumiem tego, jak można było sprzedać własny klub. Były jednak problemy finansowe i to najwyraźniej była jedyna opcja. Mam wielki żal to, do byłego prezydenta tego klubu. Od dziesięciu lat nie oglądam meczów Red Bulla. W Austrii oni przybijają tylko pieczątkę. Wygrywają ligę, jak chcą. Nie mają żadnej konkurencji. Kiedyś o mistrzostwo walczyło nawet i pięć drużyn. Emocje były do końca sezonu. Teraz ta liga pozbawiona jest tego.

I opowiada, że gdy był jeszcze skautem RB Salzburg, jeździł za Robertem Lewandowskim. - Pewnego wieczora zadzwonił do mnie szef, żebym jechał na mecz i przyglądnął się Lewandowskiemu. Zacząłem się zastanawiać, czy chodzi o tego młodego Roberta, czy raczej o Mariusza, który grał na Ukrainie. Wszystko dlatego, że od Cezarego Kucharskiego, z którym grałem w reprezentacji, wiedziałem już, że Lewandowski ma podpisany wstępny kontrakt z Borussią Dortmund. W Salzburgu chcieli do tego, żeby on był wolnym zawodnikiem. Śmieszna sprawa. Poza tym krzywo patrzyli na niektóre wydatki za hotele. Kiedy wynajmowałem taki za 80 euro, to było dla nich drogo. Dla Red Bulla małe pieniądze odgrywają wielką rolę, ale duże nie odgrywają żadnej.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Szewczyk był o krok od Chelsea

Co ciekawe, Roman Szewczyk mógł on trafić do Chelsea i HSV Hamburg. - Największym klubem, do jakiego mogłem trafić, to była Chelsea. Akurat poważną kontuzję kolan złapał libero tej drużyny. Na szybko szukali kogoś w zastępstwie. Moją sprawę pilotował Włodzimierz Lubański. Obejrzałem już nawet dom i stadion w Londynie. Jeszcze wieczorem byłem przekonany, że przechodzę do ligi angielskiej. Dostałem prezenty z nowego klubu. Wszystko było dograne, ale nagle okazało się, że coś nie zagrało. Podobno kluby nie dogadały się między sobą. Szkoda, bo oferta była bardzo dobra - przyznał Szewczyk.