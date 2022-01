Reprezentant Polski rozchwytywany. To z pewnością będzie hitowy transfer

Adam Buksa to napastnik New England Revolution, który strzelił 17 goli i zaliczył cztery asysty w 32 meczach. Klub Polaka odpadł w ćwierćfinale play-off MLS po porażce z New York City (2:2 po dogrywce i 3:5 w rzutach karnych). Buksa był najlepszym strzelcem swojego zespołu w poprzednim sezonie i zabrakło mu zaledwie trzech trafień do lidera klasyfikacji strzelców Major League Soccer.

Adam Buksa rozchwytywany. Kolejne zainteresowanie transferem z Europy

Adama Buksę przypisywano już do kilku klubów. Zdaniem dziennikarzy Polakiem zainteresowały się AS Monaco, Leicester City czy Galatasaray Stambuł. W pewnym momencie napastnika dokładnie obserwował lider Serie B. - Ma wielkie aspiracje, by za chwilę być znaczącą siłą w lidze włoskiej, chce zapłacić 9,5 mln dolarów za Adama Buksę. Dobry indywidualny kontrakt i dobry czas na adaptację, aby przygotować się do następnego sezonu ligi włoskiej - komentował sprawę Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego. Chodzi o Pisę SC.

Zagraniczni dziennikarze piszą natomiast o kolejnej kandydaturze. Mianowicie do wymienionych już klubów dołącza Zenit Sankt Petersburg, czyli siedmiokrotny mistrz Rosji. Aktualny mistrz kraju i obecny lider ligi rosyjskiej. Tuż za nim znajduje się jednak Dynamo Moskwa, które tracie zaledwie dwa punkty. Reszta sezonu w Rosji może więc być naprawdę interesująca. Dziennikarze nie podają szczegółów dotyczących ewentualnej oferty.

Zainteresowanie Polakami w Rosji nie powinno nikogo dziwić. Od jakiegoś czasu możemy tam oglądać m.in. Macieja Rybusa w Lokomotiwie Moskwa, Grzegorza Krychowiaka w Krasnodarze czy Sebastian Szymańskiego w Dynamie Moskwa. Szczególnie ten trzeci w ostatnich tygodniach zabłysnął formą, co przełożyło się na nagrody indywidualne: piłkarza meczów, piłkarza miesiąca i jednego z najlepszych w lidze w 2021 roku.