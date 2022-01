Setki milionów złotych dla polskich klubów. Gigantyczne kwoty dla mistrzów

Głównym zmartwieniem PZPN-u obecnie jest znalezienie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza działa w tej kwestii bardzo aktywnie i w czwartek prowadził bardzo intensywne rozmowy z głównym faworytem do objęcia tego stanowiska - Adamem Nawałką. Pomimo tego prezes PZPN znalazł czas na bardzo ważne spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem.

Gigantyczne kwoty wpłyną na konta polskich klubów. W grze 300 milionów

W piątek Cezary Kulesza wraz z przedstawicielami rządu zapowiedział oficjalnie nowy program wsparcia dla polskich klubów piłkarskich o nazwie "Program Wsparcia Mistrzów". Dzięki niemu na sporty zespołowe ma zostać w sumie przeznaczone ok. 700 milionów złotych.

Z tej kwoty aż 300 milionów złotych zostanie przeznaczone na piłkę nożną. Do tego dojdzie jeszcze 150 mln na rozwój infrastruktury. Kluby ekstraklasy już w najbliższym czasie mają otrzymać granty w wysokości sześciu milionów, a kluby I ligi dwóch milionów. Szczególne wsparcie kluby otrzymają przede wszystkim za osiągane sukcesy. Tegoroczny mistrz Polski dostanie dofinansowanie w wysokości ośmiu mln, a wicemistrz i brązowy medalista po pięć mln. Zdobywca Pucharu Polski będzie mógł natomiast liczyć na sześć milionów.

W kolejnych sezonach te kwoty mają być wyższe i to dość znacząco. Nagroda mistrza Polski wzrośnie do aż 30 milionów, zdobywcy Pucharu Polski do 25 milionów, a pozostałych drużyn z podium ekstraklasy do 20 milionów.

Według doniesień portalu Interia jedną z głównych autorów tego projektu był właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski, który swoją koncepcję miał zaprezentować trzy lata temu podczas Okrągłego Stołu dla Piłki Nożnej. Dopiero teraz jednak udało się ostatecznie przekonać do niego rząd. Głównie za sprawą prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.