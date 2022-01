James Rodriguez uratował życie rywalowi! Co za reakcja. "Bohater"

To nie jest pierwszy taki przypadek, w którym dochodzi u piłkarza do zatrzymania akcji serca. Najgłośniejszy z nich przeżywaliśmy podczas Euro 2020, gdy na murawę niespodziewanie upadł Christian Eriksen, a jego serce przestało bić. Dzisiaj piłkarz czuje się dobrze, wrócił już do treningów, ale będzie musiał kontynuować karierę z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem. Nie wiadomo natomiast, co postanowią lekarze w sprawie Ousmane Coulibaly'ego.

REKLAMA

Zobacz wideo

James Rodriguez bohaterem! Najpierw uratował życie, a potem strzelił dwa gole

Podczas pierwszej połowy meczu ligi katarskiej, w którym Al-Rayyan mierzył się z Al-Wakrah doszło do niezwykle niebezpiecznej sytuacji. W pewnym momencie na murawę upadł Ousmane Coulibaly, piłkarz Al-Wakrah. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca, co potwierdziły władze ligi. Na szczęście na miejscu był James Rodriguez, który natychmiastowo zareagował, pomagając rywalowi, zanim na boisku pojawiły się służby medyczne.

"Ruch ratujący życie", "James Rodriguez to bohater" - tak działania Rodrigueza opisują zagraniczne media. Trudno się dziwić takiej reakcji, bo jak podaje beIN Sports, takie samo zdanie mają lekarze, którzy widzieli zachowanie Kolumbijczyka. Ousmane Coulibaly został przetransportowany do szpitala, gdzie przejdzie odpowiednie badania medyczne.

Czarne chmury nad Kamilem Glikiem. "Przekracza możliwości klubu"

Spotkanie zostało przerwane przy wyniku 1:0 dla Al-Rayyan. Władze ligi podjęły decyzję o dokończeniu starcia w poniedziałek 10 stycznia. Mecz rozpoczął się od wyniku 1:0, a zakończył 3:0. Rezultat podwyższył James Rodriguez. Kolumbijczyk popisał się dwoma trafieniami: w 69. i 72. minucie. Tuż po meczu władze ligi opublikowały oświadczenie.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

"Qatar Stars League życzy zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia. Chcielibyśmy podziękować personelowi medycznemu obu drużyn, sanitariuszom i lekarzom za ich wielki wysiłek podczas takich wydarzeń" - czytamy.

Al-Rayyan zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli ligi katarskiej. James Rodriguez trafił do klubu we wrześniu ubiegłego roku. Od tego czasu rozegrał siedem meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu 2024 roku.