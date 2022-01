Zwrot ws. jednego z faworytów Kuleszy. Znakomita okazja dla PZPN

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak kadrę opuścił Paulo Sousa. Kandydatów jest sporo, a do PZPN nadal spływają zgłoszenia. Spośród polskich trenerów faworytem wydaje się Adam Nawałka, a jednocześnie Cezary Kulesza nie wykluczył opcji zagranicznej. W sobotę 8 stycznia doszło do spotkania pomiędzy Cezarym Kuleszą a Fabio Cannavaro, ale Włoch odrzucił jednak propozycję dwuletniego kontraktu i chce pracować w klubie.

Slaven Bilić jednak nie objął Fenerbahce. Klub ze stolicy Turcji wybrał inną opcję

Tureckie oraz chorwackie media informowały w poniedziałek 10 stycznia, że Slaven Bilić jest blisko przejęcia tureckiego Fenerbahce, które zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze ze stratą 17 punktów do liderującego Trabzonsporu. Ostatecznie klub zdecydował się na Ismaila Kartala, z którym podpisał kontrakt do końca sezonu. Wcześniej szkoleniowiec prowadził m.in Konyaspor czy MKE Ankaragucu. Kartal prowadził Fenerbahce w sezonie 2014/2015, w którym Żółte Kanarki zdobyły wicemistrzostwo oraz Superpuchar Turcji.

Tym samym Slaven Bilić wciąż jest dostępny na rynku. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl informował, że Polski Związek Piłki Nożnej chciał się skontaktować ze szkoleniowcem po Balu Mistrzów Sportu. "Jak się dowiedzieliśmy, przedstawiciele PZPN będą chcieli wybadać sprawę i nawiązać kontakt z Chorwatem, sondując, czy wraca do Europy, by odpocząć, czy też od razu będzie rozglądał się za nową pracą" - czytamy.

Pierwsze chęci zatrudnienia Slavena Bilicia mogły się pojawić po mistrzostwach świata w Rosji, kiedy to Ivica Vrdoljak wystawiał mu pozytywne recenzje na łamach "Super Expressu". "Pracowałem z nim w kadrze Chorwacji U-21. Luka Modrić mówi, że to najlepszy trener, który go prowadził. Wielu zawodników bardzo pozytywnie o nim się wypowiada. Cenią go nie tylko, jako trenera, ale i człowieka" - wspominał były zawodnik Legii Warszawa.