Christian Eriksen opublikował pierwszy film z boiska. Wciąż to ma! [WIDEO]

Te sceny długo pozostaną w pamięci kibiców na całym świecie. W jednym z pierwszych meczów Euro 2020 Christian Eriksen niespodziewanie upadł na murawę, a jego serce przestało bić. Piłkarz nieruchomo leżał na murawie, gdy koledzy z drużyny zasłaniali go przed kamerami. Ostatecznie dzięki szybkiej reakcji medyków udało się uratować jego życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Trenerskie gwiazdy odpadają z gry o reprezentację Polski. Faworyt jest tylko jeden [SPORT.PL LIVE #4]

Eriksen wrócił do treningów. Co za uderzenie

Przez długi czas niejasne było, jak potoczy się dalsza kariera zawodnika. Lekarze podjęli decyzję, że piłkarz może ją kontynuować, ale tylko z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca. Na to jednak nie zezwala prawo we Włoszech, a piłkarz był związany kontraktem z Interem Mediolan. Piłkarz może kontynuować karierę w Anglii, Holandii, Danii czy Belgii, gdzie zezwalają na to przepisy

Eriksen zdradza: Pięć minut byłem martwy. Nie spodziewałem się tego, co będzie później

W ostatnich miesiącach Eriksen najpierw dochodził do siebie po dramatycznym zdarzeniu, a później przechodził serie badań i czekał na decyzję lekarzy dotyczących jego przyszłości. Do treningów wrócił w swoim byłym klubie Odense, ćwiczył także na obiektach szwajcarskiego FC Chiasso. W środę piłkarz opublikował na Instagramie pierwszy film z boiska. Jak widać, zawodnik nie zatracił tego, z czego słynął, czyli uderzenie z dystansu. Już pierwszy strzał wylądował w okienku bramki.

Eriksen wskazał swoje marzenie

W niedawno opublikowanym wywiadzie piłkarz zdradził, jakie ma cele na najbliższy czas. - Moim marzeniem i moim celem jest gra na mundialu w Katarze. Nie mogę przestać o tym myśleć. I głęboko wierzę, że to się uda, bo nie czuję teraz żadnej różnicy. Czuję się tak, jak kiedyś, czyli bardzo dobrze. Fizycznie jestem w świetnej formie. Chciałbym wrócić do wysokiej formy na boisku. Drugim moim marzeniem jest powrót na stadion Parken - oznajmił 29-latek.

Christian Eriksen trafił do Interu zimą 2020 rok za 27 milionów euro z Tottenhamu Wcześniej występował także w Ajaksie Amsterdam oraz Odense.