Króciutko. Gwiazda Napoli odpowiedziała hejterowi. I to jak...

Victor Osimhen doznał kontuzji twarzy w trakcie meczu Napoli z Interem Mediolan (2:3). Napastnik doznał wielokrotnego złamania oczodołu i otrzymał sześć tytanowych płytek oraz 18 śrubek. Osimhen znajdował się w Nigerii i miał przylecieć na badania przed wznowieniem drugiej części sezonu, ale sytuację skomplikował pozytywny wynik testu na COVID-19, przez co 23-latek nie mógł przylecieć do Włoch. Ostatecznie Victor Osimhen nie został powołany do kadry Nigerii na Puchar Narodów Afryki.

REKLAMA

Zobacz wideo Maradona, Hamsik, a kiedyś Zieliński? "Może stać się symbolem Napoli" [REPORTAŻ]

Victor Osimhen atakuje jednego z kibiców. "Ojciec zmarnował spermę"

Victor Osimhen opublikował na Twitterze wpis przed meczem Nigerii z Egiptem na start Pucharu Narodów Afryki. Napastnik życzył w nim powodzenia rodakom. Jeden z kibiców postanowił wbić szpilkę w Osimhena, nawiązując do decyzji o PNA. "Jak już nie chciałeś dołączyć do kadry na ten turniej, to nie zapomnij zrobić tego samego przed mundialem" - napisał. Jaka była reakcja klubowego kolegi Piotra Zielińskiego? "Dobrze, trenerze" - odpowiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Inny z internautów postanowił pójść o krok dalej. "Zatem Napoli wydało 80 mln euro na gościa, który nadaje się na administratora na Twitterze" - stwierdził. W tym wypadku Victor Osimhen nie pozostał mu dłużny i użył nieco mocniejszych słów. "To w sumie tak, jak Twój ojciec, który zmarnował spermę, żeby się urodził głupek taki, jak Ty" - odpowiedział reprezentant Nigerii. Wpis Osimhena na Twitterze polubiło ponad 11 tys użytkowników.

Victor Osimhen zagrał 14 meczów w barwach Napoli we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dziewięć bramek oraz zanotował dwie asysty. 23-latek strzelił gola Legii Warszawa w Lidze Europy, wygranym przez Napoli 3:0.