Porażająca różnica cen zegarków Lewandowskiego i Messiego. "Kaprys milionera"

Robert Lewandowski w ostatnich latach wielokrotnie pokazywał, że lubi nosić bardzo drogie zegarki. Wystarczy spojrzeć na ostatnie tygodnie. Polski napastnik był obecny w Dubaju podczas gali Globe Soccer Awards i został tam, by korzystając z doskonałej okazji spędzić w Dubaju sylwestra.

Robert Lewandowski na jednym ze zdjęć pochwalił się swoim najnowszym nabytkiem: zegarkiem prestiżowej szwajcarskiej marki Patek Philippe, jednej z najbardziej luksusowych i prestiżowych w tej dziedzinie. Polski napastnik kupił model Aquanaut Chronograph 5968 "Khaki Green", który przyozdobiony jest 18-karatowym białym złotem. Jak informuje instagramowy profil @insaneluxurylife, rynkowa cena zegarka to 225 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 900 tys. złotych. - Kaprys milionera - pisze hiszpańskie "Mundo Deportivo".

Z kolei w sobotę Lewandowski był obecny na Gali Mistrzów Sportu w Warszawie. I też pokazał się z bardzo drogim zegarkiem na ręku, odbierając dla najlepszego sportowca Polski w 2021 roku. Podczas gali w Double Tree by Hilton 33-latek miał model Patek Philippe Nautiuls 5726/1A-014 o wartości 700 tysięcy złotych.

W marcu na zgrupowaniu reprezentacji Polski Lewandowski założył inny zegarek firmy Patek Philippe - model 5164R-001 w wersji z różowego złota, który ma m.in. system podwójnej strefy czasowej, brązową tłoczoną tarczę ze złotymi cyframi z powłoką luminescencyjną i jest wodoodporny aż do 120 metrów i kosztował aż 400 tys. złotych.

I jak się okazuje, Lewandowski miażdży pod tym względem Leo Messiego. Argentyńczyk wraz z rodziną udał się na wakacje do rodzinnego Rosario. Na swoim Instagramie publikował zdjęcia z wyjazdu. Dziennikarze "The Sun" zwrócili uwagę na zegarek Messiego i jak ustalili, chodzi o model Rolex Cosmograph Dayton. Jego wartość to ok. 12 tys. funtów, czyli w przeliczeniu nieco ponad 65 tys. złotych.