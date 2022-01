Bomba reprezentanta Polski i "przywitanie" Gerrarda. Awans Man United [WIDEO]

W poniedziałkowy wieczór odbył się ostatni mecz 1/32 finału Pucharu Anglii. Manchester United podejmował na własnym stadionie Aston Villę. Od samego początku spotkanie było bardzo wyrównane, choć nieco większą przewagę wydawali się mieć podopieczni Stevena Gerrarda. Na swoje nieszczęście jednak goście bardzo szybko dali sobie strzelić bramkę. Już w 8. minucie Scott McTominay wykorzystał świetne dośrodkowanie Freda i głową pokonał Emiliano Martineza.

Po tej bramce więc goście ruszyli do ataku i stwarzali sobie zdecydowanie więcej sytuacji pod bramką Davida De Gei. Nic jednak z tego nie wynikało. Piłkarze United również kilkukrotnie zagrozili bramce przeciwników i zdaje się nawet, że były to klarowniejsze okazje. Tuż po przerwie Aston Villi udało się wyrównać za sprawą Danny'ego Ingsa, ale sędzie był zmuszony anulować trafienie. Dzięki interwencji systemu VAR Michael Oliver wyłapał spalonego. Pomimo dalszych usilnych prób piłkarze z Birmingham nie zdołali zdobyć bramki i to drużyna Ralfa Rangnicka mogła się cieszyć z awansu.

Całe spotkanie w barwach Aston Villi rozegrał Matty Cash. Reprezentant Polski zaliczył solidny występ i był nawet bardzo blisko zdobycia bramki wyrównującej. W 66. minucie 24-latek popisał się atomowym strzałem na bramkę Davida De Gei, ale Hiszpan popisał się efektowną interwencją i zdołał odbić piłkę tuż obok słupka.

Pomimo porażki poniedziałkowy mecz był wyjątkowy dla Stevena Gerrarda. 41-latek, który w listopadzie został trenerem Aston Villi, jest znany przede wszystkim jako legenda Liverpoolu. W barwach największych rywali Manchesteru United Anglik spędził niemal całą swoją karierę, rozgrywając 710 spotkań.

Zgodnie z oczekiwaniami Gerrard nie został dobrze przyjęty przez kibiców Manchesteru United. Anglik został wybuczany przez trybuny Old Trafford od razu kiedy tylko pojawił się na murawie. Legendarny piłkarz nic sobie jednak z tego nie zrobił i tylko z pewną siebie miną rozglądał się dookoła.