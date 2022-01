Paulo Sousa Zdradził, dlaczego uciekł z Polski. Tak wyglądała prezentacja

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Paulo Sousa poinformował prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę, że postanowił opuścić reprezentację Polski i przyjąć ofertę brazylijskiego Flamengo. Portugalski szkoleniowiec dopiął swego i chociaż będzie musiał zapłacić odszkodowanie, to rozwiązał kontrakt z polskim związkiem i opuścił kadrę niedługo przed barażami o mistrzostwa świata.

Paulo Sousa z koszulką Flamengo

W poniedziałek Sousa rozpoczął pracę z piłkarzami swojego nowego klubu. I od razu został zaprezentowany kibicom Flamengo. Otrzymał też klubową koszulkę z numerem "12". Przed kamerami Portugalczyk nie krył radości. Obrócił się do nich tyłem i palcem wskazywał na numer widniejący na koszulce.

- Dla mnie i całego mojego sztabu okazja do pracy we Flamengo to wyjątkowa sytuacja, nie zawsze możliwa w życiu trenera, aby reprezentować tak wielki klub - mówił Paulo Sousa podczas konferencji prasowej. - Chciałbym kierować zespołem we współpracy z kibicami - dodał, kolejny raz robiąc krok w kierunku wzbudzenia sympatii i fanów swojej drużyny.

Podczas spotkania z mediami Sousa wyjaśnił też, z jakiego powodu postanowił porzucić pracę w Polsce. - Opuściłem reprezentację Polski dla entuzjazmu, wielkości klubu, możliwości zdobywania tytułów - podkreślił portugalski szkoleniowiec.

- Chcę zapisać się w historii Flamengo. Takiej okazji nie mogłem zaprzepaścić - dodał były trener biało-czerwonych, który już napotkał w nowej pracy pierwsze problemy. Portugalczyk Cesar Andrade przestał bowiem pracować w brazylijskim klubie. Dotychczas był on ekspertem w klubie od spraw związanych z technologią. Poprosił o rozwiązanie kontraktu. Tłumaczył się problemami osobistymi.

- Jeszcze przed rozpoczęciem prac terenowych w CT Flamengo, komisja techniczna Portugalczyka Paulo Sousy poniosła pierwszą ofiarę: brazylijski César Andrade, który pomagał mu w części technologicznej, zgłosił szczególne problemy i odrzucił zaproszenie - napisał na Twitterze brazylijski dziennikarz Gilmar Ferreira.