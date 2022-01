Oficjalnie: Kolejny wielki transfer Polaka z ekstraklasy. "Spełnienie marzeń"

Kilka dni temu oficjalnie został potwierdzony wielki transfer Kacpra Kozłowskiego do Brighton & Hove Albion. Z informacji przekazywanych przez Pogoń Szczecin wynika, że kwota transferu była rekordowa, choć nie podano szczegółów. W poniedziałek natomiast potwierdzony został kolejny wielki transfer Polaka z ekstraklasy.

Kamiński przenosi się do Bundesligi. Transfer za 10 milionów euro

Jakub Kamiński został w poniedziałek zaprezentowany jako nowy zawodnik VfL Wolfsburg. Niemiecki klub miał zapłacić Lechowi Poznań za młodego pomocnika aż 10 milionów euro. 19-latek przeniesie się jednak do Bundesligi dopiero latem, ponieważ do końca obecnego sezonu pozostanie w stolicy Wielkopolski w ramach wypożyczenia. Polak podpisał z nowym klubem pięcioletni kontrakt. Tym samym dołączy do Jakuba Białka, który gra w Wolfsburgu od lata 2020.

- Każdego dnia, reprezentując Lech Poznań, ciężko pracowałem na ten transfer. Uważam również, że cele są po to, by do nich dążyć i je osiągać, a nie porzucać w pół drogi, dlatego cieszę się, że transfer do VfL Wolfsburg umożliwił mi dokończenie walki z Kolejorzem o nasze cele - mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Chcę odejść z ekstraklasy, z mojego klubu, jako mistrz Polski i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się stało. - powiedział Kamiński oficjalnemu portalowi VfL Wolfsburg. - Dla mnie przejście do Bundesligi to spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać nowego wyzwania i sprawdzenia swoich sił na najwyższym poziomie. Wierzę, że VfL to dla mnie najlepszy klub do zrobienia kolejnego kroku w karierze - dodał 19-latek.

Jakub Kamiński rozegrał w tym sezonie już 19 spotkań w barwach Lecha Poznań, w których zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. W ubiegłym roku zaliczył także debiut w reprezentacji Polski.