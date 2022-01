Sensacja w Pucharze Anglii. Arsenal wyeliminowany już w III rundzie

Arsenal nie miał łatwo w starciu z Nottingham Forest od samego początku. Jeszcze w pierwszej połowie z murawy zejść musiał Nuno Tavares. To z powodu urazu. Na boisku zastąpił go Kieran Tierney. Piłkarze Mikela Artety mieli problem ze sforsowaniem świetnie zorganizowanej defensywy gospodarzy.

Stracony gol w końcówce i Arsenal odpadł z Pucharu Anglii

Widowisko nie porywało fanów obu drużyn. Przez pierwsze 45 minut meczu żadna z ekip nie oddała choćby jednego celnego strzału na bramkę. Dopiero po zmianie stron gracze stwarzali sobie sytuacje. Blisko gola był Eddie Nketiah, ale napastnik Arsenalu nie zdołał skierować głową piłki do bramki.

Świetną szansę mieli także piłkarze Nottingham. James Garner wykonując rzut wolny trafił w światło bramki, ale nie udało mu się zaskoczyć Leno, bramkarza londyńczyków. Wszystko wskazywało na to, że będzie potrzebna dogrywka.

Dopiero w 83. minucie meczu, Yates dośrodkował w pole karne z prawej strony boiska. Świetnie odczytał to Lewis Grabban, który pewnym uderzeniem trafił do bramki gości. W efekcie drużyna z Champinship objęła prowadzenie.

W ostatnich minutach spotkania "Kanonierzy" robili wszystko, aby doprowadzić do remisu. Misja jednak nie powiodła się i to Nottingham Forest awansował do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Tam zmierzy się z broniącym tytułu Leicester City.