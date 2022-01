22-latek wstrząśnięty po homofobicznych obelgach. "Nienawiść nigdy nie wygra"

22-letni lewy obrońca został znieważony podczas sobotniego zremisowanego przez jego zespół 1:1 spotkania przeciwko Melbourne Victory w australijskiej A-League. Cavallo, który dokonał coming outu w październiku ubiegłego roku powiedział, że "nie ma słów", by wyrazić swoje rozczarowanie.

Frustracja Cavallo po homofobicznych obelgach

W pomeczowym wywiadzie Cavallo wyznał, że "takie sytuacje są nie do przyjęcia". - To nie powinno się wydarzyć i musimy zrobić więcej, aby pociągnąć takich ludzi do odpowiedzialności. Nienawiść nigdy nie wygra - skomentował piłkarz.

22-latek dodał również, że nie zamierza tłumaczyć się ze swojej decyzji. - Nigdy nie przeproszę za to, że chcę żyć w zgodzie ze sobą i za to, kim jestem poza boiskiem. Wszystkim młodym ludziom, którzy byli ofiarami homofobicznej przemocy proponuję, aby podnieśli wysoko głowy i kontynuowali pogoń za swoimi marzeniami - dodał Cavallo.

Kluby wydały oświadczenia

Australijski piłkarz odniósł się również do przedstawicieli platform w mediach społecznościowych, takich jak Instagram i Twitter. Zarzucił on im, że "nie robią wystarczająco dużo", aby powstrzymać ludzi od wysyłania obraźliwych wiadomości o charakterze homofobicznym.

Dyrektor naczelny Adelaide United Nathan Kosmina powiedział, że drużyna Cavallo była "przerażona słownymi obelgami", jakie padły w stronę 22-latka podczas ligowego spotkania. Oświadczenie wydało również Melbourne Victory, w którym zawarło, ze klub "zdecydowanie potępia takie zachowanie i dogłębnie zbada całą sprawę".