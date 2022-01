Wyleciał z boiska z czerwoną kartką, ale wtedy zobaczył ją. Dziś robią furorę w kraju

Gdyby ktoś rzucił hasło "relacje sędziów z piłkarzami", to przed oczami mielibyśmy zapewne te wszystkie pretensje zawodników do arbitrów i wlepione kartki za dyskusje. A tymczasem w Holandii furorę robi historia Jeffa Hardevelda i Shony Shukruly. On jest piłkarzem. Ona sędziną. Od kilku miesięcy tworzą szczęśliwą parę.

Piłkarz i sędzina są w związku. Ogłosili to na instagramie

Shukrula pracuje przy meczach drugiej ligi holenderskiej. Tam również występuje Hardeveld. Jest lewym obrońcą zespołu FC Emmen, który w zeszłym sezonie spadł z holenderskiej ekstraklasy. 13 sierpnia 2021 ich drogi się przecięły. FC Emmen rozgrywało domowy mecz z FC Eindhoven. Hardeveld wyszedł na to spotkanie w pierwszym składzie, natomiast Shukrula była arbitrem technicznym. Spotkanie zakończyło się fatalnie dla piłkarza. Nie dość, że jego zespół przegrał 0:1, to na dodatek w doliczonym czasie gry zawodnik zobaczył czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska.

Widocznie oboje wpadli sobie w oko, kiedy zawodnik schodził do tunelu. Para poinformowała kibiców o swoim związku na początku tego roku. Sędzina wrzuciła na instagrama zdjęcia z ich wspólnej wycieczki do Rzymu.

Shona Shukrula jest sędziną w holenderskim związki piłki nożnej od sezonu 2009/10. Od 2017 roku jest sędziną FIFA. Od 2020 natomiast pełni obowiązki arbitra technicznego w drugiej lidze holenderskiej. Hardeveld z kolei jest wychowankiem Feyenoordu Rotterdam. Stamtąd trafił do Utrechtum natępnie do Heracklesa Almelo w końcu w lipcu 2021 roku podpisał kontrakt z FC Emmen. Na razie nie idzie mu tam za dobrze. Rozegrał tylko cztery mecze, z czego trzy w pełnym wymiarze czasowym. Ostatni raz na boisku pojawił się we wrześniu.

