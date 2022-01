Ups... Jan Bednarek się nie popisał. Strzelił samobója i to w dogrywce!

Mecz rozgrywany w Walii bardzo dobrze zaczął się dla drużyny z Premier League. Już w 8. minucie piłkę w środku pola odebrał Nathan Tella, który natychmiastowo podał prostopadle do Nathana Redmonda. Doświadczony Anglik ze spokojem wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0.

Sytuacja gości skomplikowała się w 30. minucie, kiedy czerwoną kartką ukarany został Yan Valery. Southampton trzymało się dzielnie aż do 77. minuty. To wtedy po podaniu Kyle'a Naughtona z prawej strony do pustej bramki trafił Joel Piroe, który dał Swansea wyrównanie.

Samobójczy gol Bednarka, awans Southampton

Sytuacja Southampton jeszcze trudniejsza stała się w 4. minucie dogrywki. Po dograniu z prawej strony we własnym polu karnym fatalnie interweniował Jan Bednarek, który zdobył kuriozalną bramkę samobójczą.

Na szczęście dla reprezentanta Polski już 61 sekund później do wyrównania doprowadził Mohamed Elyounoussi. Norweg trafił do bramki z bliska po tym, jak otrzymał podanie z prawej strony od Shane'a Longa.

W 102. minucie to właśnie Long został bohaterem Southampton. Irlandczyk ze spokojem wykończył dogranie z prawej strony w wykonaniu Jamesa Warda-Prowesa. Warto zaznaczyć, że akcja Southampton zaczęła się od dobrej interwencji Bednarka, który przerwał szyki atak Swansea.

Dla Bednarka był to 17. występ w tym sezonie. Polak ma na koncie dwie bramki i cztery żółte kartki. 4. runda Pucharu Anglii zostanie rozegrania w dniach 4-7 lutego.