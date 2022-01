Robert Lewandowski o krok od prestiżowej nagrody! Wybrano najlepszą trójkę

Ponad miesiąc temu Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza 2021 roku. Złotą Piłkę po raz siódmy w karierze otrzymał Lionel Messi, a trzecie miejsce w głosowaniu zajął Jorginho.

Lewandowski z szansą na nagrodę FIFA The Best

Przed Robertem Lewandowskim szansa do rewanżu. Wciąż bowiem nie wiadomo, kto zostanie wybrany najlepszym zawodnikiem roku w konkurencyjnym plebiscycie FIFA The Best. Przed rokiem Polak bezdyskusyjnie wygrał ten plebiscyt, osładzając sobie rozczarowanie związane z odwołaniem gali Złotej Piłki.

Przed rokiem Lewandowski wygrał, zdobywając 52 punkty. 14 punktów mniej zdobył Cristiano Ronaldo, a 16 punktów mniej miał Messi. W głosowaniu udział biorą kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji, przedstawiciele mediów oraz kibice. Głosy każdej grupy liczą się za 25 procent.

W piątek FIFA poinformowała, że Lewandowski ponownie znalazł się w finałowej trójce. Tym razem o nagrodę Polak walczyć będzie z Messim oraz Mohamedem Salahem z Liverpoolu.

Gala FIFA The Best organizowana jest od 2016 roku. Przed Lewandowskim nagrodę zdobywali Ronaldo (dwa razy), Luka Modrić oraz Messi. Tegoroczna gala odbędzie się 17 stycznia w Zurychu.