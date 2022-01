Trwają poszukiwania 17-letniego piłkarza. Zaangażowanych ponad 100 osób

Trudne chwile przeżywają na początku nowego roku osoby ze społeczności piłkarskiej Łomży i okolic. Na Podlasiu od ponad tygodnia trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 17-letniego piłkarza ŁKS-u Łomża Jakuba Szerszniewa. Zaginiony ma około 175 cm wzrostu, jest szczupły, ma krótkie, ciemnobrązowe włosy. Na co dzień jest mieszkańcem Kupisk Starych w gminie Łomża.

Zaginął 17-letni piłkarz z okolic Łomży. "Ciężko myśleć, co mogło się stać"

Młody piłkarz zaginął 29 grudnia. Wyszedł z domu około godziny 10 i od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z rodziną. Po raz ostatni był widziany jednak tego samego dnia o godzinie 14:13. 17-latek został nagrany przez kamery jednego z domów na trasie Jednaczewo - Szablak w okolicach Łomży.

Właśnie w tamtych okolicach skupione są główne poszukiwania. Przeczesywane są okoliczne łąki i lasy oraz niestety znajdująca się w pobliżu rzeka Narew. W akcję poszukiwawczą włączyło się już ponad 100 osób, w tym funkcjonariusze i osoby prywatne. Działania są wspierane przez policyjne helikoptery i specjalnie szkolone psy. Radio Nadzieja poinformowało, że od kilku dni do akcji włączony jest także specjalistyczny system Sherp, przedstawiciele Łomżyńskiego WOPR oraz zespół nurków.

- Ciężko myśleć, co mogło stać się z Kubą. Może został uprowadzony albo ktoś go potrącił samochodem i wywiózł? Będziemy szukać go do skutku - powiedział jeden z sąsiadów zaginionego w rozmowie z "Super Expressem".

Policja apeluje o pomoc w działaniach i przede wszystkim o kontakt każdego, kto może mieć jakieś informacje w sprawie zaginionego Jakuba Szerszniewa.