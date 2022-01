Media: Zinedine Zidane w końcu wróci do pracy. I to do giganta

Zinedine Zidane pozostaje bez pracy od końca poprzedniego sezonu. Wtedy to Francuz zakończył swoją drugą przygodę na ławce trenerskiej Realu Madryt. Była ona udana, choć zdecydowanie mniej owocna niż ta pierwsza, w której trakcie sięgnął trzy trofea Ligi Mistrzów z rzędu. Tym razem udało się jednak podźwignąć drużynę z totalnego kryzysu wywołanego przez Julena Lopeteguiego oraz zdobyć mistrzostwo Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Od drugiego rozstania z Realem minęło już jednak sporo czasu, a słuch o Zidane zupełnie zaginął. Francuz nie udziela się w mediach i nie pokazuje publicznie, więc nie wiadomo co się u niego dzieje. Jego nazwisko wciąż rozgrzewa jednak kibiców i jest tematem wielu plotek. Początkowo wymieniano je w kontekście reprezentacji Francji, a później między innymi Manchesteru United.

Obrzydliwe zachowanie w hicie Juventus - Napoli. Witamy w Serie A

Zidane zdecydowany na PSG. Los Mauricio Pochettino jest już przesądzony

W ostatnim czasie jednak najgłośniej mówi się o objęciu przez Zinedine'a Zidane'a stanowiska trenera Paris Saint-Germain. Informowało o tym w ostatnich tygodniach już wiele mediów, ale teraz tę informację potwierdził także dziennikarz RMC Sport Daniel Rioli. Francuski dziennikarz doskonale orientuje się w sprawach klubu z Paryża i niedawno przewidział chociażby transfer Leo Messiego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Według Riolego władze PSG zastanawiają się nad zmianą trenera już od dłuższego czasu. Nikt w klubie nie jest do końca zadowolony z pracy Mauricio Pochettino. Argentyńczyk co prawda wyprowadził drużynę na pewne prowadzenie w tabeli Ligue 1 oraz do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale zdarzają mu się wpadki. Jego pozycja zdecydowanie nie jest mocna, a do tego jest skonfliktowany z dyrektorem sportowym - Leonardo.

Były trener i piłkarz Realu chce objąć reprezentację Polski! Zaskakujący pomysł

Zdaniem dziennikarza RMC Sport Pochettino bez względu na to jak zakończy się ten sezon, zostanie zwolniony, a zastąpi go właśnie Zinedine Zidane. Do takiej zmiany ma dojść najpóźniej w czerwcu, a wszystko będzie zależało od wyników drużyny, a więc tego ile Argentyńczyk utrzyma się na swojej posadzie. Francuz natomiast uważnie przygląda się sytuacji i jedyne, co może go powstrzymać przed przejęciem PSG to jego silne przywiązanie do Olympique Marsylia.