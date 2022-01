Kibice Flamengo już dali się nabrać. Tak przywitali Sousę [WIDEO]

Paulo Sousa jest już trenerem Flamengo, ale nadal próbuje czarować kibiców i swoim zachowaniem przypomina, dlaczego Polacy nazywają go "siwym bajerantem". Rozpoczynając współpracę z biało-czerwonymi Portugalczyk już na pierwszej konferencji prasowej cytował Jana Pawła II. Później też nie brakowało efektownych motywujących przemów, po których zapracował sobie na prześmiewczą ksywkę. Tym razem zaapelował do kibiców Flamengo, by polecili mu książki opowiadające o historii brazylijskiego klubu. Na odzew nie trzeba było długo czekać.

Portugalski fanklub Flamengo polecił Sousie książkę "Hoje e dia de Flamengo", której tytuł można przetłumaczyć na: "Dziś jest dzień Flamengo". Autorem tej pozycji jest Ricardo Fontes Santana. Druga polecona książka to dzieło Ruya Castro pt. "O Vermelho e o Negro" ["Czerwone i Czarne"]. Kibice zadeklarowali, że mogą wręczyć te książki osobiście. I słowa dotrzymali.

Złapali Sousę na lotnisku w Lizbonie i przekazali mu jedną z książek, a także pozdrowili nowego trenera i życzyli mu sukcesów w Brazylii.

A kto zostanie następcą Sousy w polskiej kadrze?

- Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy. Wcześniej prezes polskiej federacji podawał, że nowy selekcjoner biało-czerwonych będzie znany podczas posiedzenia zarządu, czyli 19 stycznia.

Kulesza potwierdził, że spłynęły do niego kandydatury od Fabio Cannavaro oraz Andrei Pirlo. Wciąż wydaje się, że najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy jest były selekcjoner naszej kadry, Adam Nawałka. Opcją rezerwową dla Nawałki ma być były trener m.in. Jagiellonii, Lechii czy Cracovii, Michał Probierz. Spekulowano również o Czesławie Michniewiczu.