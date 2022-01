Jest porozumienie! Tymoteusz Puchacz o krok od nowego klubu

Puchacz latem minionego roku zdecydował się odejść z Lecha Poznań. Jego nowym klubem został Union Berlin. Polak miał nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w jego karierze. Tymczasem raczej trudno tak określić ostatnie miesiące za naszą zachodnią granicą w jego wykonaniu. To dlatego, że ani razu nie zagrał na murawie Bundesligi.

Puchacz może trafić do tureckiej ligi

Urs Fischer nie był do końca zadowolony z Tymoteusza Puchacza. W efekcie często brakowało go nawet na ławce rezerwowych podczas spotkań Unionu. Jedyną okazją do zaprezentowania się dla polskiego piłkarza były rozgrywki Ligi Konferencji. A to głównie dlatego, że Fischer stawiał tam na rezerwowy zespół.

Wkrótce jednak los Puchacza może się zmienić. Od jakiegoś czasu słychać pogłoski o tym, że lewy obrońca może trafić na wypożyczenie do innego klubu. Dziennikarze donoszą, że mógłby zagrać w tureckiej lidze, gdzie dostanie więcej szans na grę.

Turecki portal "Fanatik" podał, że Polak wkrótce trafi do Trabzonsporu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Miało już nawet dojść do porozumienia pomiędzy oboma klubami. Dla Puchacza to spora szansa. Jeśli będzie mógł grać więcej meczów, zwiększą się jego szanse na powołania do reprezentacji Polski.