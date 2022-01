Tak dziś wygląda była gwiazda Bayernu i Realu. Lepiej od Ronaldo? A ma 47 lat

Chociaż w mniemaniu wielu kibiców piłki nożnej to Cristiano Ronaldo może poszczycić się najlepszą sylwetką, to zaprzeczyć temu chce Ze Roberto. Były już piłkarz uważa, że jest lepiej zbudowany od gwiazdy reprezentacji Portugali. Brazylijczyk wiedział, że na słowo nikt mu nie uwierzy, dlatego w sieci umieścił sporo zdjęć z odsłoniętym torsem.

Ze Roberto zaskakuje! "Jestem lepszy od Ronaldo"

- Nie piję alkoholu, nie palę, bardzo dobrze się odżywiam i dobrze śpię. Mam rodzinę, która jest moim największym wsparciem. Według mnie to ważne czynniki, by w moim wieku być w tak dobrej formie - mówił 47-latek w rozmowie z "The Sun".

Ze Roberto nie tylko sam dba o swoją sylwetkę, ale przekazuje też cenne wskazówki na temat treningów i zdrowego stylu życia swoim fanom w mediach społecznościowych. To obrazuje nie tylko zdjęciami, ale także filmikami.

Były pomocnik Bayernu Monachium ma aktualnie 47 lat i rzeczywiście może pochwalić się świetną formą. Dlaczego jednak uważa, że jest lepszy od Cristiano Ronaldo? - Dziś powiedziałbym, że mam lepszą sylwetkę, bo grałem do 43 roku życia - stwierdził.

Ze Roberto był składzie Realu Madryt, kiedy "Królewscy" sięgali po trofeum w Lidze Mistrzów. Potem odnosił sukcesy z Bayernem Monachium, z którym czterokrotnie wygrywał Bundesligę. Brazylię reprezentował 84 razy i raz sięgnął po Copa America.