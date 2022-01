Sensacyjne wieści ws. Nawałki! Może objąć reprezentację, ale nie Polski. "Duże nazwiska"

Od momentu rozwiązania kontraktu z Paulo Sousą (z roli selekcjonera reprezentacji Polski) to właśnie Adam Nawałka wydawał się głównym faworytem do objęcia biało-czerwonych. Trener odniósł się do odniesień medialnych na łamach Interii. "Czy jestem gotów wrócić? Reprezentacja Polski ponad wszystkim" - przekazał były trener Lecha Poznań. Portal WP Sportowe Fakty z kolei informował, że znaczna większość piłkarzy popiera pomysł zatrudnienia Nawałki.

Media: Adam Nawałka zgłosił się do prowadzenia reprezentacji Kosowa

Kosowski dziennik "Koha Ditore" informuje, że Adam Nawałka zgłosił się do poprowadzenia reprezentacji Kosowa i jest jednym z kandydatów do objęcia tego stanowiska. "Otrzymaliśmy aplikację od pana Nawałki, ale federacja rozważa każdą kandydaturę, którą otrzyma" - przekazał jeden z pracowników kosowskiej federacji. "Z pewnością zatrudnimy trenera, który będzie pasować do naszego zespołu. Chcemy wygrać grupę Ligi Narodów i osiągać lepsze wyniki" - powiedział Agima Ademi, prezes kosowskiej federacji piłkarskiej.

Adam Nawałka nie jest jednak jedynym kandydatem do objęcia reprezentacji Kosowa. Poza Polakiem aplikację do federacji w Kosowie złożył Roberto Donadoni, a media wspominają o takich szkoleniowcach, jak Primoż Gliha (pełnił funkcję asystenta u poprzedniego selekcjonera, czyli Bernarda Challandesa), Marco van Basten czy Felix Magath. "Nawałka i Donadoni to duże nazwiska. Mówimy o dwóch trenerach, którzy odnieśli sukces, ale wciąż prezes Ademi nie podjął decyzji" - dodał pracownik federacji.

Adam Nawałka pozostaje bez pracy od wiosny 2019 roku, kiedy to został zwolniony z funkcji trenera Lecha Poznań. Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018 i w tym czasie osiągnął ćwierćfinał Euro 2016 oraz awans na mistrzostwa świata w Rosji, gdzie biało-czerwoni zakończyli zmagania na fazie grupowej.