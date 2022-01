Tragedia podczas treningu. Marcos Menaldo nie żyje. Miał zaledwie 25 lat

Do śmierci piłkarza gwatemalskiego zespołu Deportivo Marquense doszło podczas poniedziałkowego treningu. Stacja ESPN przekazała, że w trakcie zajęć 25-latek skarżył się, że ma trudności z oddychaniem, jednak mimo to wraz z resztą zespołu brał udział w przygotowaniach do nowego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Wisła Kraków straci swoją gwiazdę? Kolejny klub włącza się do walki

Tragiczna śmierć młodego piłkarza

Tragedia miała miejsce na stadionie Marquesa de la Ensenada. Jeszcze na murawie sztab medyczny jego klubu podjął się próby reanimowania Menaldo, jednak niedługo później karetka zabrała go do szpitala. Tam jednak nie udało się go uratować.

Środkowy obrońca był ulubieńcem kibiców głównie dzięki znakomitej grze w ubiegłym sezonie, kiedy to Deportivo Marquense zajęło pierwsze miejsce na drugim poziomie rozgrywkowym. Mistrzostwo Liga de Ascenso klub zapewnił sobie w grudniu, akurat w tym samym dniu, w którym Menaldo obchodził 25. urodziny.

Nie pierwsza śmierć piłkarza w ostatnich tygodniach

Prezes gwatemalskiego klubu Hernan Maldonado odniósł się do śmierci swojego zawodnika na łamach stacji ESPN. - Nie możemy do siebie dojść. Przydarzyło się to młodemu, dynamicznemu i wesołemu człowiekowi. To szokujące, ponieważ tracimy nie tylko zawodnika, ale i przyjaciela. Około 11:00 otrzymałem informację, że Marcos zemdlał na treningu. Przewieziono go do szpitala, gdzie zrobiono wszystko, aby go uratować. Niestety Bóg miał inny plan - mówił.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu? Wymowne słowa byłego agenta

Śmierć 25-letniego Gwatemalczyka nie jest pierwszą, która w ostatnich tygodniach wstrząsnęła futbolem. Tuż przed Bożym Narodzeniem w podobnych okolicznościach na treningu zmarł chorwacki piłkarz Marin Cacic. Po przewiezieniu go do szpitala lekarze zdiagnozowali u 23-latka niewydolność serca.