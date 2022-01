Polak wrócił na boisko po ośmiu miesiącach Serdeczne powitanie klubu

Wolfsburg na trzy dni przed wznowieniem rozgrywek w Bundeslidze rozegrał sparing z Paderbornem. I to było wielkie widowisko, chociaż początkowo zanosiło się na dominację Wolfsburga. To dlatego, że dzięki hat-trickowi Wouta Weghorsta i trafieniu Maxiiliana Philippa drużyna z Dolnej Saksonii prowadziła już cztery zero. Wszystko zakończyłoby się remisem, gdyby piątego gola nie strzelił Renato Steffen.

Bartosz Białek znów na boisku

Na uwagę w spotkaniu zasłużył jednak także powrót polskiego piłkarza. To Bartosz Białek, który na boisku pojawił się ponad 8 miesięcy po tym, jak doznał kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

Ostatni raz polski napastnik grał 24 kwietnia 2021 roku. Wtedy Wilki przegrały 0:2 z Borussią Dortmund. - Miło cię widzieć ponownie na boisku - napisano na oficjalnym, twitterowym koncie VfL Wolfsburg.

O powrocie do treningów 20-latka pisano już w listopadzie. Dopiero w grudniu znalazł się w kadrze na mecz Wolfsburga. Przed przerwą świąteczno-noworoczną nie udało mu się jednak pojawić na murawie. Wtorkowy mecz towarzyski był 25. spotkaniem Polaka, które rozegrał w barwach Wilków. Trafił tam w 2020 roku.