Czternasta zmiana trenera od 2018 roku! Klub bije rekordy, a kibice są wściekli

FC U Craiova 1948 to klub, który nie wie, co to stabilność. Chociaż trudno w to uwierzyć, to od lipca 2018 roku w rumuńskiej drużynie doszło do 13 zmian na stanowisku trenera. A już za moment ma dojść do kolejnej.

Szaleństwo w rumuńskim klubie Transfermarkt

Dan Vasilica pracuje niespełna miesiąc, ale zaraz straci pracę, bo Craiova zawodzi. Po 21 kolejkach ligi rumuńskiej klub zajmuje dopiero 14. miejsce. Zespół przegrał aż 10 spotkań, a na swym koncie ma zaledwie 19 punktów. Potrzeba zmian.

Nowym trenerem ma zostać Nicolo Napoli. Słowo "nowy" jednak nie do końca pasuje, bo Włoch pracował już w tym klubie... siedem razy. Były obrońca Juventusu prowadził zespół w latach: 2004, 2007-2009, 2011, 2013-2014, 2017, 2018-2019 i 2020.

Jeśli Włoch faktycznie podpisze umowę, to zostanie piątym w tym sezonie trenerem rumuńskiego zespołu!

Fani są wściekli

Gdy Nicolo Napoli przyleciał do Rumunii, to fani pojawili się na lotnisku i głośno protestowali. "Mamy już dość tej telenoweli. Wypad! Nie chcemy mieć z tobą już nic wspólnego. Jesteśmy zmęczeni, więc lepiej nas zostaw. Zapomnij o tym klubie" - takie gorzkie słowa miał usłyszeć Włoch od Sorina Chipesu, który jest jednym z liderów czołowej grupy kibicowskiej klubu FC U Craiova. Całą sytuację relacjonował portal gsp.ro.

Nicolo Napoli ma 59 lat, a w przeszłości prowadził takie kluby, jak: ACSM Poli Iasi, Turnu-Severin, Astra Ploiesti, Vado czy Moncalieri.

W latach 1987-1991 Napoli był zawodnikiem Juventusu.