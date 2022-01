Włoskie media: Lukaku znów z Conte? "Sytuacja jest gorąca"

Nie tak miał wyglądać pobyt Romelu Lukaku w Chelsea. Kupiony za blisko 100 milionów funtów z Interu Mediolan, Belg nie gra regularnie. W ostatnich dniach napastnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym zaatakował Thomasa Tuchela. Belg przyznał wprost, że nie jest zadowolony ze swojej pozycji w klubie. Stwierdził także, że nie gra dlatego, bo trener postawił na inny system.

Lukaku może przejść do Tottenhamu

W rozmowie padły również wymowne słowa, które zostały odczytane jako chęć powrotu do Interu. - W głębi serca wierzę, że wrócę do Interu i to nie na koniec kariery, tylko wtedy, gdy będę na najwyższym poziomie, by wspólnie jeszcze wiele wygrać - zaznaczył napastnik.

Wywiad nie został autoryzowany przez Chelsea, więc słowa Lukaku mocno zaskoczyły władze klubu. Dodatkowo miał on zostać nagrany na początku grudniu, kiedy Belg miał zaledwie kilka meczów, które zaczął na ławce rezerwowych. Od tego czasu jego sytuacja uległa poprawie. W ostatnich dniach najpierw rozegrał 45 minut w meczu z Aston Villą, a później wystąpił od pierwszej minuty z Brighton. W obu spotkaniach zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

Za karę Lukaku nie znalazł się w kadrze meczowej na niedzielny mecz z Liverpoolem. Brak występu w niedzielnym meczu to nie jedyna kara, jaką może otrzymać Belg. W grę wchodzi kara finansowa za udzielenie nieautoryzowanego wywiadu. Dodatkowo w tygodniu ma dojść do rozmowy wychowawczej pomiędzy nim, a Tuchelem.

28-latkiem tymczasem ma interesować się Tottenham. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", orędownikiem takiego rozwiązania jest Conte, który potrafił wydobyć z Lukaku w Interze pełnię jego umiejętności. Włoscy dziennikarze twierdzą jednak, że do transferu może dojść najszybciej latem tego roku. Na razie Chelsea nie pozwoli sobie na sprzedaż zawodnika w środku sezonu.

Napięta sytuacja wokół Lukaku może spowodować, że piłkarz rzeczywiście chętnie odejdzie. Belgijski zawodnik odniósł się też do kary, jaką zastosował wobec niego Tuchel. - Nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Sytuacja jest gorąca. W poniedziałek mam kolejne spotkanie. Po nim będę mógł powiedzieć więcej - napisał w krótkiej wiadomości, którą wysłał do Timiego Howarda. Ten zacytował to na antenie "NBC Sports".