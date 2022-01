Kolega Paulo Sousy zapowiada kłopoty trenera we Flamengo. "Nie mogą tego przeboleć"

Paulo Sousa oficjalnie został trenerem Flamengo w środę 29 grudnia. Szkoleniowiec podpisał z Sępami dwuletni kontrakt, dzięki któremu będzie zarabiał 160 tys. euro miesięcznie. Portugalczyk poza prowadzeniem pierwszego zespołu Flamengo będzie szefem całego pionu piłkarskiego, włącznie z akademiami Sępów. To oznacza, że Paulo Sousa będzie miał wpływ na transfery do pierwszej drużyny, ale też zespołów młodzieżowych Flamengo.

W rozmowie z PAP, kolega Sousy z Borussii Dortmund Julio Cesar da Silva opowiedział o problemach, z którymi może spotkać się Portugalczyk w nowym zespole. - Trudność dla Sousy polega na tym, że ogłoszenie go szkoleniowcem zbiegło się w czasie z rozstaniem z Benfiką Jorge Jesusa. To właśnie po niego wysłannicy brazylijskiego klubu udali się w grudniu do Portugalii. Wrócili jednak z kimś innym, czego wielu kibiców nie może przeboleć - powiedział da Silva.

- Na pewno Sousa będzie poddany silnej presji ze strony kibiców. Będą od niego oczekiwać rezultatów, jakie Jesus dał im pomiędzy czerwcem 2019 a lipcem 2020 roku. Te tymczasem były najlepsze w historii Flamengo - dodał.

Da Silva nie jest pewien, czy Sousa poradzi sobie z oczekiwaniami kibiców Flamengo, którzy nie będą mieć dla Portugalczyka taryfy ulgowej. - Kibice Flamengo mają bardzo wygórowane oczekiwania i ambicje. Są źli, że do klubu nie wrócił Jesus. Myślą sobie teraz: skoro wysłannicy klubu polecieli do Portugalii i zakontraktowali Sousę, a nie Jesusa, to ten pierwszy rzeczywiście musi być bardzo dobry. Wymagania wobec nowego trenera będą bardzo, naprawdę bardzo wysokie - podkreślił.

Co więcej, Da Silva uważa, że polscy kibice nie wybaczą Sousie tego, w jaki sposób odszedł z reprezentacji Polski. Obawia się także, że Portugalczyk w przyszłości będzie miał problemy ze znalezieniem nowej pracy. - Wielu ludzi nie zapomni tak szybko. Robert Lewandowski i kilku innych piłkarzy wyraziło swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Sprawa odbiła się szerokim echem, nie tylko w zainteresowanych krajach - zakończył.