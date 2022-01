Leo Messi zakażony koronawirusem. To nie jedyne osłabienie PSG przed niedzielnym meczem

Zakażenia koronawirusem nie pozwolą aż czterem piłkarzom PSG na występ w niedzielnym spotkaniu Pucharu Francji z Vannes. Oprócz wspomnianego Messiego, pozytywny wynik testu otrzymali też Juan Bernat, Sergio Rico i Nathan Bitumazala.

Po tym, jak skręcił sobie kostkę, w starciu z Vannes nie wystąpi także Neymar. Brazylijczyk do 9 stycznia będzie leczył się w swoim kraju. Później przyjedzie do Francji, ale do treningów ma wrócić dopiero w drugiej połowie stycznia.

Koronawirus także w Bayernie Monachium

W poniedziałek testy na SARS-CoV-2 ponownie przejdą wszyscy zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu Bayernu Monachium. To po tym, jak w sobotę okazało się, że czterech piłkarzy i asystent trenera są zakażeni.

W efekcie Bawarczycy musieli zmienić plany przygotowań do drugiej części sezonu Bundesligi. W pierwszym meczu (7 stycznia z Borussii Mönchengladbach) prawdopodobnie wystąpią bez m.in. Manuela Neuera, który znalazł się wśród osób z pozytywnym wynikiem.