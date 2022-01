"Byłem lepszy niż Neymar, Ronaldo i Messi". On naprawdę tak myśli. I tłumaczy

- W mojej najwyższej formie byłem lepszy niż Neymar. Musi wygrać mistrzostwa świata, by mnie przebić. Ja miałem osobowość, charakter, a by Messi był lepszy ode mnie, też musi zdobyć MŚ. Cristiano Ronaldo to tylko siła. Mocno uderza piłkę obiema nogami, ale ja mam większe umiejętności - twierdzi odważnie Edilson.

To bardzo oryginalne słowa 51-latka, który w swojej 16-letniej karierze grał w 18 różnych zespołach, łącznie strzelając 163 gole. Grał głównie w brazylijskich klubach, choć grał też w Japonii czy Arabii Saudyjskiej, a w Europie miał jedną przygodę (w sezonie 1994-1995 w Benfice, gdzie strzelił siedem goli w 22 meczach). I rzeczywiście był w kadrze na wygrane przez Brazylię MŚ 2002, ale nie można powiedzieć, by był gwiazdą tej ekipy - zagrał w czterech meczach (zaliczył asystę z Kostaryką, choć spędził też 75 minut na boisku w półfinale z Turcją), a po mundialu zagrał w kadrze już tylko jeden raz. Łącznie rozegrał 22 mecze, w których strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.

Messi, Ronaldo i Neymar nie wygrali mistrzostw świata. Ale mają inne trofea

Messi najbliżej wygrania mundialu był w 2014 roku. Argentyna awansowała do finału, ale przegrała w nim 0:1 z Niemcami po golu Mario Goetze w 114. minucie (co ciekawe, Messi został wybrany piłkarzem turnieju, choć to mocno kontrowersyjny wybór). Za to Cristiano Ronaldo i Neymar najdalej zaszli do półfinału - Portugalia przegrała w 2006 roku z Francją (0:1), za to Brazylia w 2014 roku z Niemcami (1:7, Neymar nie wystąpił w tym meczu przez kontuzję).

Cristiano Ronaldo ma jednak na koncie mistrzostwo Europy zdobyte w 2016 roku (1:0 z Francją po dogrywce), za to Neymar poprowadził Brazylię do triumfu na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro (to było bardzo ważne dla Brazylijczyków, którzy nigdy wcześniej nie wygrali IO). Ale jednocześnie Neymar nie ma w swojej gablocie Copa America - gdy Brazylia organizowała i wygrała ten turniej w 2019 roku, to Neymara nie było w kadrze (doznał kontuzji tuż przed początkiem turnieju). Za to Messi przez lata niczego nie zdobył z reprezentacją Argentyny, aż do lata 2021 - w finale Copa America jego Argentyna pokonała Brazylię 1:0, a Messi został wybrany MVP turnieju.