Wielkie gwiazdy mogą zostać bez klubu. Porażająca lista

Wraz z Nowym Rokiem otworzy się zimowe okienko transferowe w najlepszych ligach w Europie. Kluby ruszą na wielomilionowe zakupy, a media i kibice będą emocjonowali się kolejnymi przeciekami. Ostatnie letnie okienko pokazało, że pomimo szalejącej w dalszym ciągu pandemii kluby nie oszczędzają na transferach, więc tym razem również można się spodziewać wielu ciekawych ruchów.

Wielu zawodnikom kończą się kontrakty. Chelsea może mieć problem

Ciekawe transfery w zimowym okienku transferowym nie muszą jednak wiele kosztować. Na rynku od 1 stycznia pojawi się sporo zawodników, którym z końcem sezonu wygasają umowy z obecnymi klubami. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach będą mogli oni negocjować z nowymi pracodawcami, do których przeniosą się latem.

Wygląda na to, że największy problem w tej kwestii może mieć Chelsea. Londyńczycy mogą stracić aż trezch ważnych zawodników formacji obronnej - Antonio Ruedigera, Andreasa Christensena i Cesara Azpilicuetę. Obaj mają kontrakty ważne do końca czerwca 2022 roku i nic nie wskazuje na to, aby mieli je przedłużyć. Niemiec wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku i łączono go już z takimi gigantami jak Bayern czy Real. Duńczyka i Hiszpana chętnie widziałaby w swoich szeregach FC Barcelona.

Zdecydowanie najgłośniejszym nazwiskiem, które już zimą może podpisać kontrakt z nowym klubem jest Kylian Mbappe. W przypadku Francuza wszystko wydaje się być już jasne i jego nowym pracodawcą zostanie Real Madryt. Włodarze klubu ze stolicy Hiszpanii chcieli ściągnąć 23-letniego zawodnika już latem, ale PSG odrzuciło wszystkie oferty.

Kolejnym głośnym nazwiskiem jest Paul Pogba. Saga kontraktowa Francuza toczy się już od dawna i w międzyczasie był on już łączony z wieloma klubami. W tej sprawie wszystko zależy od zawodnika, który w dalszym ciągu waha się co zrobić dalej. Wiadomo natomiast, że w Manchesterze chcą przedłużyć z nim umowę. W podobnej sytuacji jest Ousmane Dembele, który do niedawna deklarował, że chce zostać w FC Barcelonie, ale w ostatnich dniach zmienił zdanie i nadal nie złożył podpisu pod nową umową.

