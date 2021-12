Kacper Kozłowski jest obecnie zdecydowanie najbardziej pożądanym zawodnikiem z ekstraklasy na rynku transferowym. Jego śmiałe poczynania na boisku w klubie i reprezentacji nie umknęły uwadze największych europejskich klubów, które już od dłuższego czasu obserwują utalentowanego 18-latka. W kontekście transferu mówiło się już nawet o takich klubach jak Borussia Dortmund, Juventus czy Liverpool. Wszystko wskazuje jednak na to, że młody pomocnik obierze nieco inny kierunek.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Transfer Kozłowskiego przesądzony. Pogoń będzie miała problem

Według najnowszych doniesień "The Athletic" Kacper Kozłowski już w przyszłym tygodniu ma podpisać kontrakt z Brighton & Hove Albion. Anglicy mają zapłacić za utalentowanego pomocnika około ośmiu milionów funtów, co wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie będzie transferowym rekordem ekstraklasy. 18-latek zostanie jednak najdrożej sprzedanym piłkarzem Pogoni Szczecin.

Hiszpańska dziennikarka, która straciła pracę za obrażanie piłkarza Realu, wciąż nie czuje się winna

Rekord ten w dalszym ciągu będzie należał do Jakuba Modera, z którym Kozłowski spotka się w Brighton. Za niego Anglicy zapłacili rok temu 10 milionów euro. Na Wyspach Brytyjskich 18-latek może się spotkać również z innym kolegą z reprezentacji Polski - Michałem Karbownikiem. Nie wiadomo jednak, czy ten wróci jeszcze do Anglii, ponieważ obecnie jest wypożyczony do greckiego Olympiakosu.

Tuchel kontra Lukaku. Zbiera się na burzę w Chelsea. "Nie podoba mi się to"

Transfer Kacpra Kozłowskiego pomimo sporego zarobku będzie niemałym problemem dla Pogoni Szczecin. Kosta Runjaić straci swojego etatowego młodzieżowca już w połowie sezonu, w którym jego drużyna walczy o mistrzostwo Polski. W obecnym sezonie 18-latek był jedną z kluczowych postaci szczecińskiego klubu. Jak do tej pory rozegrał 19 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty. Według angielskich dziennikarzy działacze Brighton nie zgodzili się jednak na wypożyczenie Polaka do Pogoni do końca sezonu. Zamiast tego zawodnik uda się do beniaminka belgijskiej Jupiler League - Royal Union Saint-Gilloise.