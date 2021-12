Napoli chce iść na wojnę z federacją ws. Osimhena. "Realistyczny scenariusz"

Omikron, czyli nowy wariant koronawirusa, sieje spustoszenie wśród klubów Serie A. Sporo drużyn już poinformowało o pozytywnych przypadkach COVID-19 wśród piłkarzy czy sztabów szkoleniowych, ale część z nich czeka na wyniki testów, które otrzymają w piątek 31 grudnia. Włoski rząd postanowił, że teraz stadiony będą mogły zapełniać się wyłącznie w 50 procentach w formacie szachownicy (wcześniej było dopuszczone 75 procent obłożenia obiektu).

Victor Osimhen przez koronawirusa nie przyleciał na badania do Neapolu. Konflikt między klubem a federacją? "Realistyczne"

Victor Osimhen doznał kontuzji twarzy w trakcie meczu Napoli z Interem Mediolan (2:3). Napastnik doznał wielokrotnego złamania oczodołu i otrzymał sześć tytanowych płytek oraz 18 śrubek. "Po zderzeniu doszło do naruszenia struktury różnych mięśni aż po tętnice" - przekazał chirurg Gianpaolo Tartaro. Osimhen znajdował się w Nigerii i miał przylecieć na badania przed wznowieniem drugiej części sezonu. Sytuację skomplikował pozytywny wynik testu na COVID-19, przez co Osimhen nie mógł przylecieć do Włoch.

Enrico Lubrano, prawnik Napoli wypowiedział się na temat całego zamieszania na antenie Radio Punto Nuovo. Victor Osimhen miał zagrać w meczu z Juventusem, który był zaplanowany na 6 stycznia przyszłego roku. "Mieliśmy takie porozumienie, dzięki któremu Osimhen mógłby polecieć na turniej po meczu z Juventusem. COVID wszystko nam komplikuje. Klub może powiedzieć, że zawodnik jest niedostępny, ale to lekarz federacji musi zweryfikować, czy stanowisko jest prawdziwe" - powiedział.

"Przepisy FIFA nie określają, w jakim miejscu musi dojść do badania. Jeśli zawodnik nie gra w meczach reprezentacji z powodu kontuzji, to w tym samym czasie nie może być używany przez klub. Nawet jeśli wcześniej uda mu się wyzdrowieć" - dodał Lubrano. Czy to oznacza potencjalną batalię w sądzie? "To realistyczny scenariusz. Medycyna to nie nauka ścisła. Jeden lekarz powie to, a drugi wyda zupełnie inną opinię. FIFA daje ostatnie słowo federacji. Być może będziemy walczyć o odszkodowanie" - skwitował.