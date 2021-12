Gennaro Gattuso wróci do pracy? Włoch ma objąć reprezentację

Dotychczasowy opiekun kadry Grecji zakończył z nią współpracę wraz z zakończeniem eliminacji do mistrzostw świata w Katarze, w którym tamtejsza drużyna zajęła trzecie miejsce za Hiszpanią i Szwecją. John van 't Schip miał kontrakt obowiązujący do końca tego roku, jednak grecka federacja postanowiła zerwać go wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Lewandowski doceniony w Niemczech. Ponownie był najlepszy

Gattuso faworytem do roli trenera reprezentacji Grecji

Przy ogłaszaniu informacji o rozstaniu z 58-latkiem grecka federacja przekazała, że nie będzie wykazywała się pośpiechem, jeśli chodzi o znalezienie jego następcy. Do tej pory nowy selekcjoner reprezentacji Grecji nie został wybrany, jednak w ostatnich dniach zaczęły się pojawiać konkretne nazwiska potencjalnych kandydatów.

Jak informuje portal TUTTOmercatoWEB.com obecnie faworytem do tej posady jest Gennaro Gattuso, który od końca poprzedniego sezonu pozostaje bez pracy po rozstaniu z Napoli. Latem 43-latek przejął Fiorentinę, ale po zaledwie kilku tygodniach zakończył pracę po konflikcie z władzami klubu dotyczącym polityki transferowej klubu.

Inni kandydaci do przejęcia kadry Grecji

Media podają, że Gattuso nie jest jedynym kandydatem do przejęcia kadry Grecji. W gronie potencjalnych kandydatów znajdują się również Walter Zenga i Christian Panucci. Pierwszy z nich pozostaje bez pracy od sierpnia 2020 roku, kiedy to rozstał się z Cagliari, zaś drugi w marcu 2019 roku przestał być selekcjonerem reprezentacji Albanii.

Dyrektor TVP skomentował wiadomość od Paulo Sousy i wywołał burzę

Jedynym wymienianym przez media kandydatem, który ma doświadczenie w pracy z greckimi piłkarzami jest Manolo Jiménez. Hiszpański trener czterokrotnie był menedżerem AEK-u Ateny, a po raz ostatni od końca grudnia 2020 do końca czerwca 2021 roku.