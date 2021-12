"Mamy takie samo podejście" - Paulo Sousa zdradza, dlaczego porzucił polską kadrę i wybrał Flamengo

To koniec przeciągającego się serialu z Paulo Sousą w roli głównej. Polski Związek Piłki Nożnej miał ręce pełne roboty w okresie świątecznym. Prezes Cezary Kulesza i jego ludzie pracowali nad rozwiązaniem całej sytuacji. Teraz już wiemy, że Portugalczyk zapłacił gigantyczne odszkodowanie, żeby dołączyć do jednej z brazylijskich potęg.

"Mamy takie same podejście"

Sousa w jednym z pierwszych wywiadów w Brazylii odniósł się do tego wyboru. - Zadecydowała wielkość klubu i może oczekiwania, aby odnosić sukcesy i wygrywać z klubem o takich samych ambicjach. Po prostu mamy takie same podejście - mówił w filmie opublikowanym na oficjalnym profilu Flamengo na Twitterze.

Portugalski trener za pośrednictwem Instagrama pożegnał się również z polskimi kibicami. - Chcę wszystkim z osobna podziękować za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zbigniewowi Bońkowi dziękuje za możliwość pracy dla tego wspaniałego kraju - Polski. Zawodnikom dziękuje za naukę, ewolucję i ciężką pracę. Dziękuje pracownikom PZPN za dawanie nam zawsze najlepszych warunków do pracy na rzecz realizacji naszych celów. Dziękuje fanom za wsparcie dla naszego zespołu w dobrych i trudnych czasach. Uwierzcie i ufajcie sobie i do zobaczenia w Katarze - napisał.

Paulo Sousa został trenerem reprezentacji Polski w styczniu 2021 roku. W tym czasie zdążył m.in. odpaść z Euro 2021 w fazie grupowej czy awansować do baraży eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze.

Kto zostanie nowym trenerem reprezentacji? Wydaje się, że na ten moment najwyżej stoją szanse byłego selekcjonera Adama Nawałki, ale w kuluarach pojawiają się również nazwiska innych znanych trenerów. Nie brakuje także zaskakujących zagranicznych kandydatur. Jednak najgłośniej mówi się o koncepcji z polskim trenerem.

