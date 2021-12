Szymon Marciniak o krok od wyjazdu na MŚ. Prestiżowa nominacja z rąk FIFA

FIFA przygotowuje się do mistrzostw świata w Katarze na wielu frontach. W tym celu powołano z UEFA łącznie 36 sędziów: 20 głównych i szesnastu VAR. Zapowiedziane spotkanie ma się odbyć w dniach 17-21 stycznia 2022 roku w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Zabi.

Dwóch Polaków z szansami na występy na MŚ 2022. Marciniak jednym z kandydatów

Wśród głównych arbitrów nominowanych do specjalnego szkolenia znalazł się Szymon Marciniak. Dla Polaka powinna to być łatwa droga, ponieważ w przeszłości prowadził już mecze tej rangi. Na ostatnich MŚ w Rosji był głównym arbitrem dwóch meczów fazy grupowej: Argentyna - Islandia (1:1) oraz Niemcy - Szwecja (2:1). Marciniak był również obecny na meczach eliminacji MŚ oraz na mistrzostwach Europy. Drugim Polakiem jest Tomasz Kwiatkowski, którego wpisano na listę sędziów VAR. Dla niego byłby to debiut na mistrzostwach świata.

Mistrzostwa Świata w 2022 roku będą wyjątkowe nie tylko przez miejsce, ale również nietypową datę. Będzie to pierwszy Mundial w historii na Bliskim Wschodzie. Według planu pierwsze mecze rozegrane zostaną 21 listopada. Faza grupowa zakończy się 2 grudnia, a wielki finał odbędzie się 18 grudnia.

Pełna lista powołanych poniżej:

Sędziowie główni: Georgi Kabakov (BUL), Michael Oliver (ENG), Anthony Taylor (ENG), Benoît Bastien (FRA), Clément Turpin (FRA), Daniel Siebert (GER), Orel Grinfeeld (ISR), Daniele Orsato (ITA), Danny Makkelie (NED), Szymon Marciniak (POL), Artur Soares Dias (POR), Ovidiu Hategan (ROU), Istvan Kovacs (ROU), Sergei Karasyov (RUS), Srdan Jovanović (SRB), Slavko Vincic (SVN), Carlos del Cerro Grande (ESP), Jesus Gil Manzano (ESP), Antonio Miguelo Mateu Lahoz (ESP) i Cuneyt Çakir (TUR).

VAR: Stuart Attwell (ENG), Willy Delajod (FRA), Benoit Millot (FRA), Bastian Dankert (GER), Marco Fritz (GER), Marco Di Bello (ITA), Marco Guida (ITA), Massimiliano Irrati (ITA), Paolo Valeri (ITA), Jochem Kamphuis (NED), Pol van Boekel (NED), Tomasz Kwiatkowski (POL), Joao Pedro Silva Pinheiro (POR), Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP), Alejandro José Hernández Hernández (ESP), Juan Martínez Munuera (ESP).