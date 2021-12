Mbappe ucina temat po propozycji gwiazdy. "To wielki klub, ale nie"

Transfer Mbappe do Realu Madryt to ruch, który wisi w powietrzu od bardzo dawna. Kilka dni temu zawodnika PSG przymierzano jednak do Tottenhamu, a to za sprawą Toma Hollanda. Aktor grający Spider-Mana jest prywatnie kibicem Kogutów i w prywatnej rozmowie zapytał Mbappe o możliwość dołączenia do angielskiego klubu.

To wielki klub, ale nie

- Nie sądzę, że kiedykolwiek zagram w Tottenhamie – powiedział Kylian Mbappe w wywiadzie dla CNN. Skąd takie połączenie? Francuz został zapytany o taki ruch przez dziennikarkę amerykańskiej stacji. To nawiązanie do słów Toma Hollanda, aktora znanego z najnowszych części przygód Spider-mana. Anglik pochodzi z Londynu i jest prywatnie kibicem Tottenhamu.

Holland w ostatnim czasie promował swój najnowszy film – Spider-Man: Bez drogi do domu. Pojawił się m.in. w Paryżu na gali wręczenia Złotej Piłki i razem ze swoją partnerką Zendayą pozował do zdjęć z Robertem Lewandowskim. Zaczepił również Mbappe i zapytał go o dołączenie do Tottenhamu. Wówczas Mbappe wybuchnął śmiechem i jedynie skwitował "to niemożliwe!".

Temat Francuza w Tottenhamie pociągnęła dziennikarka CNN. Jaka była odpowiedź Mbappe? – Nie, nie. To wielki klub, ale nie. Posiada nowy stadion, wspaniałych piłkarzy jak Hugo Lloris i Tanguy Ndombele. Obejrzałem kilka meczów Tottenhamu w Premier League, jestem pewny, że w tym sezonie dobrze się zaprezentują, zwłaszcza mając Antonio Conte na ławce – stwierdził z powagą Mbappe.

Napastnik PSG uciął jednak ten wątek jednoznacznie. – Nie sądzę, że kiedykolwiek zagram w Tottenhamie. Nigdy nie mów nigdy, ale w przypadku Tottenhamu nie wydaje mi się, że taki ruch jest możliwy – z rozbawieniem zakończył Mbappe.

