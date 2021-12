Nawet 400 mln euro za piłkarza! Perez znów chce "Galacticos". Potężne plany Realu

Kylian Mbappe i Erling Haaland to zdecydowanie najbardziej pożądane obecnie nazwiska na rynku transferowym. Obaj zawodnicy pomimo młodego jeszcze wieku biją kolejne rekordy i zachwycają swoją postawą na boisku. Ich rywalizacja już jest porównywana do tej Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, a w najbliższym czasie zapewne między sobą będą rozstrzygać kwestię Złotej Piłki.

Niezwykłe boiskowe popisy Mbappe i Haalanda nie umknęły największym europejskim klubom, które już od dłuższego czasu toczą nieustanną walkę o ich względy. Obaj nie mogą narzekać na brak ofert i już niedługo z pewnością zmienią kluby. Wszystko wskazuje nawet na to, że może do tego dojść już latem, a najciekawsze jest to, że mogą trafić do tego samego klubu.

Według najnowszych doniesień znanego dziennikarza Jose Felixa Diaza zarówno Haaland i Mbappe są głównymi celami Realu Madryt na letnie okienko transferowe. Florentino Perez i jego ekipa szykują się do wielkiej ofensywy po zakończeniu sezonu, która ma zbudować kolejny "galaktyczny" skład. Wszyscy na Santiago Bernabeu są bardzo zdeterminowani i postarają się skłonić obu piłkarzy na przenosiny.

Transfer Kyliana Mbappe zdaje się być już przesądzony od dłuższego czasu. Francuz był już bliski przenosin do Madrytu minionego lata, ale PSG konsekwentnie odrzucało wszelkie oferty. Po sezonie jednak napastnikowi kończy się kontrakt, więc nic już nie stanie na przeszkodzie, aby przeniósł się do Realu za darmo, a umowę może podpisać już nawet zimą.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku Haalanda. Norweg ma obowiązujący kontrakt z Borussią Dortmund jeszcze do czerwca 2024 roku, ale z końcem tego sezonu w życie wchodzi klauzula odstępnego, która pozwoli go wykupić za "zaledwie" 75 milionów euro. Jednak według Diaza to jest jedynie mały ułamek kwoty, jaką trzeba by było wydać na ten transfer. Według obliczeń cała transakcja wraz z kontraktem oraz premiami dla ojca i agenta - Mino Raioli wyniosłaby około 400 milionów euro. Władze Realu mają być jednak gotowi poświęcić nawet taką kwotę.