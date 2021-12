Sousa rozwścieczył nie tylko Polaków. Jego rodak jest zrozpaczony

Sytuacja z odejściem Paulo Sousy z reprezentacji Polski rozwścieczyła wielu Polaków. Jak się okazuje, nie tylko. Wszystkie znaki wskazują na to, że to on zajmie stanowisko trenera Flamengo. O tę posadę starał się także Jorge Jesus. Rodak Sousy ma za złe Brazylijczykom, że postawiono właśnie na naszego selekcjonera, a Portugalczycy piszą, że Jesus jest przygnębiony.

