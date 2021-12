Nokaut Lewandowskiego! Niemcy wybrali piłkarza roku. Miażdżąca przewaga

Nie udało się podczas Global Soccer Awards, ale niemal w tym samym czasie niemiecki dziennik Bild ogłosił, że Robert Lewandowski został piłkarzem roku. Tak zdecydowali czytelnicy tego medium. W czołówce znaleźli się także inni zawodnicy Bayerny Monachium, ale przewaga polskiego snajpera była ogromna.

Lewandowski piłkarzem roku. Znokautował konkurentów

Lewandowski w głosowaniu otrzymał aż 58 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Leroy Sane, który zgromadził 15 proc. poparcie czytelników, a trzecie Thomas Mueller (13 proc.). Wpływ na tak znakomity wynik Polaka miała m.in. liczba zdobytych bramek w 2021 roku. Bramkarzy przeciwników Robert pokonał aż 69 razy.

Piłkarz roku to jednak niejedyny tytuł, jaki trafił we wspomnianym plebiscycie do "RL9". Aż 61 proc. czytelników Bilda uznało, że wydarzeniem roku było pobicie przez "Lewego" rekordu Gerda Muellera w licznie strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Legendarny Niemiec zdobył 40 goli, a Lewandowski przebił to o jedno trafienie.

Za najlepszy występ roku w głosowaniu uznano mecz Bayernu z BVB i hat-trick w wykonaniu Lewandowskiego (34 proc.). Nagrodę otrzymał też trener Bawarczyków Julian Nagelsmann, którego 81 proc. głosujących uznało za bohatera transferu roku. Szkoleniowiec zamienił RB Lipsk na Bayern.

Sukces w plebiscycie Bilda to kolejny zaszczyt, jaki spotkał w poniedziałek Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski podczas gali Global Soccer Award w Dubaju odebrał nagrodę im. Maradony za najładniejszą bramkę roku i został też wyróżnionych przez fanów z TikToka. W efekcie jego wizerunek można dzisiaj podziwiać na Burj Khalifa, czyli najwyższym wieżowcu świata.