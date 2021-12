Lewandowski znów na najwyższym budynku świata. Co za ujęcie!

Przed rokiem był numerem jeden, ale tym razem nie został piłkarzem roku w plebiscycie Globe Soccer Awards. Robert Lewandowski musiał uznać wyższość Kyliana Mbappe, ale z Dubaju nie wróci z pustymi rękami. Polakowi przyznano bowiem nagrodę im. Diego Armando Maradony za zdobycie najładniejszej bramki w tym roku. Lewandowski został też wybrany najlepszym zawodnikiem przez fanów popularnej aplikacji TikTok.

Lewandowski znów na najwyższym wieżowcu świata

- Dziękuję wszystkim kibicom, którzy oddali na mnie głos. Ta nagroda naprawdę wiele dla mnie znaczy. To właśnie dla was gram i strzelam kolejne gole. Dziękuję też mojej rodzinie i najbliższym, którzy są dla mnie siłą i motywacją - powiedział Lewandowski po otrzymaniu statuetki.

Na tym jednak lista zaszczytów, jakie spotkały w poniedziałek kapitana reprezentacji Polski się nie kończy. Wizerunek Lewandowskiego mogą zobaczyć dzisiaj mieszkańcy Dubaju na Burj Khalifa. To najwyższy wieżowiec na świecie, który mierzy 828 metrów. Trafić na niego mogą tylko wyjątkowe osoby. A taką bez dwóch zdań jest snajper Bayernu Monachium.

To nie pierwszy raz, kiedy wizerunek Roberta Lewandowskiego pojawił się na wspomnianym drapaczu chmur. Przed rokiem, kiedy został wybrany najlepszym piłkarzem świata Globe Soccer Awards, też można było go tam podziwiać. To nie bez powodu, bowiem gala wręczania nagród odbywa się właśnie wewnątrz Burj Khalifa.

Nagrody na gali Globe Soccer Awards: