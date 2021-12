Pierwsze komentarze po gali w Dubaju. "Fałszują wyniki. Poprawność polityczna"

Robert Lewandowski to absolutny fenomen, bo ile razy powtórzy się sytuacja, w której napastnik Bayernu Monachium otrzyma nagrody "poboczne" lub wykreowane specjalnie pod niego, ale nie uda mu się otrzymać głównego trofeum. W Dubaju, gdzie odbyła się gala Globe Soccer Awards mieliśmy okazję obejrzeć niemalże duplikat gali Złotej Piłki zorganizowanej przez "France Football". Z tą jedynie różnicą, że w przypadku imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie triumfował Leo Messi, a inny napastnik Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe.

"Zdajcie sobie sprawę, że PSG nadal jest tak zasmucone tym finałem Ligi Mistrzów z 2020 roku, że teraz fałszują wyniki plebiscytów. Messi wygrał Złotą Piłkę, a Mbappe zdobył nagrodę Globe Best Player, podczas gdy oni wciąż tworzą idiotyczne nagrody pocieszenia dla Lewandowskiego. Śmieszne" - krytykuje wyniki głosowania jeden z użytkowników Twittera.

Podobne stanowisko płynie także z Polski. "Gdy jesteś tak dobry, że wymyślają dla Ciebie nagrody" - pisze admin profilu Łączy Nas Piłka. I rzeczywiście Lewandowski otrzymał nagrodę najlepszego piłkarza minionego roku, ale nie tą główną, a tą przyznaną przez użytkowników aplikacji TikTok.

Drugim indywidualnym wyróżnieniem przyznanym dla Lewandowskiego była nagroda im. Diego Maradony, którą nagradza się najładniejszego gola roku. Była to przewrotka 33-latka w meczu Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów. Polak wygrał więc statuetkę, która debiutuje na gali Globe Soccer Awards.

- Zdobywa te nagrody, w których głosują kibice albo ich zdobycie potwierdzają liczby. Nie da się podważyć [słuszności przyznania] nagrody im. Diego Maradony. Matematyka, gdzie się nie da oszukać, jest po stronie Roberta - zwrócili uwagę komentatorzy Eleven Sports, którzy relacjonowali wydarzenia w Dubaju. "Polityczna poprawność" - podkreślił natomiast wyniki głosowania na gali Globe Soccer Awards, JJ Omojuwa, nigeryjski felietonista.

Według prowadzących galę w głosowaniu na TikToku wzięły udział miliony użytkowników. To nie są jednak nagrody, na które liczyli fani Roberta Lewandowskiego i wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. "On się nie zatrzymuje. Szczerze? To pech albo niefortunna pomyłka" - czytamy w kontekście wygranej Mbappe.

Na koniec podsumujmy osiągnięcia Lewandowskiego w 2021 roku. Polak zdobył z Bayernem Monachium mistrzostwo Niemiec, indywidualnie pobił rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Zdobył pierwszego w karierze Złotego Buta, został wybrany najlepszym napastnikiem wg. France Football. Pobił także rekord legendarnego Muellera strzelając 43 gole w roku kalendarzowym i wyrównał rekord Cristiano Ronaldo, zdobywając w sumie 69 bramek.

Dla tych, którzy nie wiedzą: czym jest gala Globe Soccer Awards? To impreza zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (EFAA) oraz organizację Globe Soccer, na której przyznawane są nagrody dla najlepszych zawodników, zawodniczek i klubów mijającego roku. Funkcjonuje regularnie od 2010 roku.