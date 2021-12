Mbappe usłyszał swoje nazwisko. Nawet on się tego nie spodziewał

Wydawało się, że to Robert Lewandowski jest głównym faworytem do tej nagrody, ale Polak musiał się zadowolić dwoma innymi wyróżnieniami. Został wybrany najlepszym piłkarzem roku, ale tylko według fanów korzystających z aplikacji Tik-Tok, gdzie otrzymał 24 procent ze wszystkich głosów. Zdobył też trofeum za najpiękniejszego gola. Najlepszym piłkarzem roku został jednak Kylian Mbappe, choć konkurencja była mocna. W finale rywalami napastnika PSG byli Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i właśnie Lewandowski. Wygrał Mbappe i wyglądał na mocno zdziwionego.

Lewandowski zgarnął dwie nagrody w Dubaju! Sensacyjny wybór piłkarza roku

Mbappe Screen z internetu

Mbappe Twitter

Francuz wyszedł na scenę i podziękował za nagrodę oraz za wsparcie kibiców. Wcześniej odpowiadał na pytania dotyczące pomysłu FIFA, która planuje organizacje mundialu co dwa lata.

- Piłkarze uwielbiają grać w piłkę, ale to byłaby przesada. Mundial stałby się rutyną, a powinien pozostać czymś wyjątkowym. Czymś, na co czekasz cztery lata - powiedział mistrz świata z 2018 roku.

W podobnym tonie wypowiadał się Lewandowski. - Nie jestem fanem tego pomysłu. Wystarczy, że każdego roku mamy mnóstwo trudnych tygodni. Uważam, że oczekiwania wobec zawodników powinny być nieco mniejsze. Nie będziemy w stanie rozgrywać mundialu co dwa lata. To zdecydowanie za dużo grania, potrzebujemy przerw. Mistrzostwa świata co dwa lata sprawiłyby, że poziom turniejów byłby zdecydowanie niższy - powiedział Lewandowski.

Lewandowski przeciwny pomysłowi FIFA. Twarde stanowisko. Mówi o końcu kariery

Gala Globe Soccer Awards to impreza zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (EFAA) oraz organizację Globe Soccer.

