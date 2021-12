Lewandowski przeciwny pomysłowi FIFA. Twarde stanowisko. Mówi o końcu kariery

Robert Lewandowski przebywa obecnie w Dubaju na gali Globe Soccer Awards. To impreza zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (EFAA) oraz organizację Globe Soccer, na której przyznawane są nagrody dla najlepszych zawodników, zawodniczek i klubów mijającego roku.

12 miesięcy temu Lewandowski został uznany za najlepszego piłkarza 2020 roku i teraz ma wielką szansę ten sukces powtórzyć. Nagrody na gali przyznawane są na podstawie głosowania jury, w skład którego wchodzą m.in. byli piłkarze czy wciąż pracujący trenerzy.

Jeszcze przed rozdaniem nagród Lewandowski został zaproszony na scenę, na której odpowiadał na pytania wraz z Kylianem Mbappe. - Jestem dumny, że tu jestem. To wyjątkowa okazja i wspaniała gala - zaczął kapitan reprezentacji Polski, który opowiedział o intensywnym roku oraz własnej przyszłości.

- To był bardzo trudny rok, w którym strzeliłem jednak 69 goli. To mnie nakręca i sprawia, że wciąż chcę robić to, co kocham. Nie mam problemu z tym, że gram co trzy dni. Do tego potrzeba jednak przygotowania mentalnego i fizycznego na najwyższym poziomie - powiedział Lewandowski.

I dodał: - Wielu zawodników w moim wieku myśli już o zakończeniu kariery. Ja jednak wiem, że wciąż mogę stawać się lepszy i jeszcze przez kilka lat grać na najwyższym poziomie. Nie myślę o zakończeniu kariery, ale kiedy pewnego dnia wstanę i pomyślę, że nie chce mi się iść na trening, to zacznę się nad tym zastanawiać. Często mówimy, że piłkarz musi być doskonale przygotowany fizycznie, ale sfera mentalna jest równie istotna.

Lewandowski nie chce mundialu co dwa lata

Właśnie zmęczenie fizyczne i psychiczne zdominowało odpowiedź Lewandowskiego na pytanie o organizację mundialu co dwa lata. Napastnik Bayernu Monachium, w przeciwieństwie do prezesa FIFA, nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

- Nie jestem fanem tego pomysłu. Wystarczy, że każdego roku mamy mnóstwo trudnych tygodni. Uważam, że oczekiwania wobec zawodników powinny być nieco mniejsze - powiedział Lewandowski.

I zakończył: - Nie będziemy w stanie rozgrywać mundialu co dwa lata. To zdecydowanie za dużo grania, potrzebujemy przerw. Mistrzostwa świata co dwa lata sprawiłyby, że poziom turniejów byłby zdecydowanie niższy.