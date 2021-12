Niespodzianka! Robert Lewandowski zdetronizowany. Czwarty triumf

Robert Lewandowski ma za sobą kapitalny rok pod względem osiągnięć indywidualnych. Napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski we wszystkich rozgrywkach strzelił łącznie 69 bramek. Zdobył mistrzostwo Niemiec i pobił rekord Gerda Muellera w liczbie zdobytych goli w jednym sezonie i jednym roku kalendarzowym w Bundeslidze. Nie wystarczyło to jednak do zdobycia Złotej Piłki, która padła łupem Leo Messiego.

Lewandowski zdetronizowany. Zajął drugie miejsce

Jak się okazuje, to było również za mało, aby zwyciężyć w 64. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na najlepszego sportowca w Europie. Poprzednią wygrał właśnie Polak, ale tym razem został zdetronizowany. Głosujący za najlepszego sportowca w Europie w tym roku uznali Novaka Djokovicia. To jego czwarty triumf w tym plebiscycie.

Serbski tenisista również zasłużył na to miano. Djoković w tym roku wygrał trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych. Triumfował w Australian Open, Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. W US Open dotarł do finału, ale tam przegrał z Daniiłem Miedwiediewem. Zawiódł za to na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Djoković odpadł w półfinale.

Djoković zgromadził 172 punkty, czyli o 39 więcej od Lewandowskiego, który zajął drugie miejsce. Rok temu został trzecim Polakiem w historii, który wygrał plebiscyt. Wcześniej zwycięstwa odnosili Zdzisław Krzyszkowiak i Irena Szewińska.

W Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej głosowało 26 agencji prasowych m.in. z Francji (AFP), Niemiec (DPA) czy Rosji (TASS). Każda z agencji przedstawiła swoją dziesiątkę. Łącznie oddano głosy na 83 sportowców z 31 dyscyplin i 25 krajów. Oprócz Lewandowskiego w tym gronie znalazł się również Kamil Stoch. Polski skoczek zajął 37. miejsce. Zdobył siedem punktów.

Wyniki 64. Ankiety PAP: