Zbigniew Boniek wybrał polskie odkrycie roku. "Bez dyskusji. Eksplodował"

Powoli kończący się rok jest doskonałą okazją do wszelkiego rodzaju podsumowań. Tuż przed świętami jednym z gości Romana Kołtonia na kanale Youtube "Prawda Futbolu" był Zbigniew Boniek, który postanowił wybrać polskie odkrycie 2021 roku.

- Tutaj wydaje mi się, że dyskusji nie ma, jeśli chodzi o odkrycie roku samo w sobie. Zawodnik, który był w szerszej społeczności piłkarskiej nieznany i który w tym roku eksplodował, bo grał w kadrze, grał dobre mecze, z Hiszpanią na ME. Zawodnik, który się rozwija, to oczywiście Kacper Kozłowski - powiedział Boniek.

Boniek o piłkarskim odkryciu 2021 roku w Polsce. "Palmę pierwszeństwa dałbym Kozłowskiemu"

Roman Kołtoń po chwili przerwał byłemu prezesowi PZPN i wspomniał o piłkarzu Lecha Poznań, Jakubie Kamińskim. - Oczywiście, masz rację. Kuba może jeszcze dojść do tego miana, ale ktoś musi być pierwszy. Na pierwszym miejscu nie mamy sytuacji ex aequo, bo nie możemy tego zrobić - przyznał Boniek.

- Uważam jednak, że tę palmę pierwszeństwa ja bym dał Kozłowskiemu, bo jednak w reprezentacji zrobił troszeczkę więcej niż Kamiński, który bardzo dobrze gra w lidze, ma mocną drużynę i umie to dobrze wykorzystać. Poza tym widać w jego wypowiedziach, zachowaniu, dojrzałość. Uważam, że jest to zawodnik, który może zrobić wielki postęp w następnym roku - zakończył Boniek.

Kacper Kozłowski jest jednym z największych talentów, który gra obecnie w ekstraklasie. Młody piłkarz Pogoni Szczecin pokazuje się ze świetnej strony w krajowych rozgrywkach i w nagrodę Paulo Sousa powołał go do reprezentacji Polski i zabrał na Euro 2020.

Według portalu Transfermarkt.de Kozłowski jest obecnie najdroższym piłkarzem ekstraklasy. Niemiecki serwis wycenia go na 8 milionów euro. - Patrząc na to, jak się porusza, jak wygląda i jak się zachowuje, ma zdecydowanie więcej lat niż wskazuje paszport. Ma talent. To widać. Jeśli wszystko będzie robił z głową, czeka go świetlana przyszłość - mówił niedawno o Kozłowskim podczas ostatniego zgrupowania Robert Lewandowski.

Kozłowski wzbudza zainteresowanie wielu europejskich klubów. W wywiadzie na antenie "Radia Szczecin" dyrektor sportowy Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk opowiedział o aktualnej sytuacji 18-latka. - Nie chcę oszukiwać kibiców, prowadzimy rozmowy z klubem z Anglii i jest tam taki przepis, że dany piłkarz musi uzbierać odpowiednią liczbę punktów do pozwolenia na pracę. Nasza liga nie jest tak mocna, aby pozwolić odpowiednią liczbę punktów uzbierać. Zrobimy wszystko, aby Kacper mógł zostać z nami na wiosnę, ale będzie to bardzo trudne - powiedział Adamczuk.

- To klub z ligi angielskiej i Kacper, dokonując wyboru, postanowił, aby to nie był klub z topu, aby mieć szansę grania. Negocjacje nie są jeszcze zakończone, ale z pewnością będzie to kwota ponad dwa razy wyższa niż za Adama Buksę czy Sebastiana Walukiewicza - dodał dyrektor sportowy Pogoni.

Aktualny kontrakt Kozłowskiego z Pogonią Szczecin obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. W obecnym sezonie Kozłowski zagrał w barwach Pogoni Szczecin w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich trzy gole oraz zanotował cztery asysty.